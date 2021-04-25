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高雄6工地開放取水！地點曝光　日供470噸次級用水

▲高雄6工地開放取水 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄6工地開放取水 。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

建築工地開挖地下室產排的地下水也不浪費！高雄市府統計56處工地中，有6處已設置次級用水取用臨時設施，每日約可提供470噸次級用水。

高雄市水利局表示，經工務局統計，共有56個建築工地可提供用水，其中已有6處已設置次級用水取用臨時設施，分別為京城建設鼓山區青海路工地、隆大營建苓雅區武廟路與建國路工地、永信建設小港區華山路與仁武區唐全路工地、永碩投資仁武區赤誠街工地、匯成建設三民區河北一路工地。

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▲高雄6工地開放取水 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄6工地開放取水，每日約可提供470噸次級用水。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄6工地開放取水 。（圖／記者許宥孺翻攝）

水利局強調，由於高雄的地質大多屬砂土及沉泥互層，出水量較少，只能作為不接觸身體的清洗用、澆灌與消防使用，6處工地次級用水設施，每日約可提供470噸次級用水，絕無流放半年無回收利用之說。

水利局指出，持續和中央合作強化抗旱水源應變工作，其中水利署新鑿緊急抗旱水井30口，水利局辦理32口鑿井作業緊急採購，預計5月中旬完成；另以10台大型移動式抽水機抽送高屏溪地面水送澄清湖水庫增加蓄水，期望至5月中旬，較原規劃增加29萬噸,再增加每日17萬噸，共可增量46萬噸水量。

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