安妮陪你「騎鐵馬」玩花東！小鎮漫旅5／29登場　還能吃遍原民美食

▲花東景色優美，是國人國旅首選目的地之一。（圖／翻攝自Facebook／花東縱谷國家風景區管理處）

記者李宜秦／台北報導

今年是自行車旅遊年，交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處舉辦「2021自行車旅遊年騎趣花東」系列活動，花東小鎮自行車漫旅於5月29日、9月11日展開；2021 East of Taiwan 花東海灣盃自行車挑戰則在9月10日到12日陸續開跑。

「小鎮漫旅」由代言人安妮拍攝宣傳影片，活動規劃4條特色路線，5月29日推出3條路線，包含「25K稻米之鄉老派約會」、「16.7K池上小鎮農村巡禮」、「17.6K海端部落秘境探險」，以及9月11日「46.9K板塊奇遇夏日手作」。

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另外小鎮漫旅還加碼推出「電光部落：竹砲體驗、阿美族串烤」、「崁頂部落—蓋亞那工作坊：小米脫穀體驗、布農族家庭餐桌風味餐」、「織羅部落：文化祭風味餐、情人袋DIY」、「藍帶主廚下鄉去」等加價購行程。

▲▼觀光局拍攝小鎮漫旅宣傳片，吸引民眾到花東騎自行車遊玩。（圖／翻攝自Facebook／花東縱谷國家風景區管理處）

9月10日到12日舉辦的「海灣盃」分為雙日400K、單日200K的長距離挑戰，選手將騎行在號稱全臺最美的公路路線—台9線、台11線，參賽者可一次飽覽花東縱谷壯麗山色、療癒稻浪以及東海岸遼闊海景，途中亦將經過花東最美的193縣道、北花蓮經典雙潭(七星潭及鯉魚潭)。

而今年首創的全新賽事「赤科山登山賽」，海拔約900公尺的赤科山，每到8、9月遍山滿開金黃色的金針花，選手將沿著赤科山產業道路蜿蜒而上，讓攻頂後一覽無遺的金色花海。

觀光局表示，「小鎮漫旅」除了推出原住民部落文化美食體驗，讓參加者來場餐桌上的部落旅行；更推出藍帶主廚下鄉去，讓旅法藍帶名廚以花東在地食材創作的法式、臺式料理滿足饕客對美食的渴望。