澎湖自行車嘉年華開跑！5人↑報名「達人免費領騎」跳島玩

▲澎湖玄武岩相當壯觀，吸引許多遊客。（圖／記者彭懷玉攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局將2021年訂為自行車旅遊年，為推動自行車遊程，觀光局澎湖國家風景區管理處辦理「2021澎湖自行車跳島嘉年華」，包括在地專業領騎服務、澎湖跳島-西遊記活動、單車追風成年禮及2021澎湖跳島101K自行車活動 (101 Hopping Bike)等，其中「澎湖跳島101K自行車活動已開放報名。

2021澎湖自行車跳島嘉年華首先登場是3月1日起至6月30日的「自行車領騎服務活動」，為讓車友用更深度、體驗式的感受，澎管處與澎湖縣自行車協會合作，推出了全台免費領騎服務，車友或車隊團體只需5人（含）以上，於7天前透過報名表預約申請，便能享受專業達人帶領及景點解說等服務。

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為持續滾動一整年自行車系列活動，於3月1日至10月31日辦理「澎湖跳島-西遊記」，即觀光導覽自行車甲地借乙地歸還服務，在漁翁島遊客中心及西嶼西臺遊客中心等2處，提供25台自行車讓遊客免費借用，以便快意騎乘及欣賞西嶼濱海公路的無敵海景。

▲澎湖擁有豐富海上觀光資源，也有許多美味海鮮。（圖／記者彭懷玉攝）

在6月3日世界自行車日將舉辦「單車追風成年禮」活動，邀請幼稚園、國小、國中、高中及大學的畢業生代表參加，設計有闖關、20公里挑戰賽等活動，完賽後將獲得一份個人專屬的完賽證書與郵摺。

這次系列活動的主軸就是9月26日的「2021澎湖跳島101K自行車活動」(101 Hopping Bike)，活動分為挑戰自我的101K挑戰組，以及闔家歡樂的20公里休閒組，沿途將經過嵵裡沙灘、北寮摩西分海、跨海大橋及漁翁島燈塔等知名景點，今年在經典的101K路線中，也增加了雙塔的認證路線。