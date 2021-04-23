當海派浪漫城市遇見甜蜜全糖城市！推廣基隆及台南美食　林右昌與黃偉哲化身大廚PK

▲基隆市長林右昌應台南市長黃偉哲邀約，率市府團隊成員南下參訪，兩人各自推出兩市的小吃進行PK。



圖、文／基隆市政府提供

基隆市長林右昌今（23）日應台南市長黃偉哲邀約，率市府團隊成員南下參訪，「北基隆、南台南」是台灣兩大美食之都，兩人各自推出兩市的小吃進行PK，林市長也特別宣傳2021城市博覽會等各項活動。

林右昌市長在活動前受訪時指出，此行是抱著分享交流的心態，他也強調，全台灣現在已是一日生活圈，應該用進步的思維來行銷城市。

黃偉哲市長強調美食只是引子，重點是交流城市治理的經驗，讓市政有更好的發展，基隆的蛻變成果可說是有目共睹，值得借鏡。

這場精彩的美食PK，由兩位市長依序揭開主辦單位準備的九宮格，只見兩人一邊揭牌、一邊如數家珍地介紹各項美食的淵源或特色，最後主持人只好宣布兩人不分上下，美食PK以平手作收。

在九宮格美食PK之後，兩位市長還化身大廚，分別秀出隱藏版美食，只見林右昌市長準備的是每一口都吃得到海味的海鮮米粉，黃偉哲市長則推出連蔡英文總統都說讚的善化芝麻麵，成功推銷兩地的美食。

基隆市政府觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，基隆與台南都是在台灣歷史上很早開發的城市，兩地有很多相似之處，也都以美食小吃馳名全國，尤其基隆擁有天然的地質景觀、獨特的海港風情，疫情期間大家出國不易，歡迎大家多多到基隆、台南，體驗海派浪漫城市與甜蜜全糖城市的美食美景。