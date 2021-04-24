阿姨花「21萬炒股」忘記密碼13年　回證券行看市值嚇到腿軟

記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸遼寧省大連近日一段投資佳話傳出，一名女子在2008年時花費5萬元人民幣（約21.6萬元新台幣）購買一支股票，但長年在國外又忘記密碼，因此近期回到大連時到證券行辦理，卻意外發現持有股票漲到市值500多萬元人民幣（約2160萬元新台幣）。

▲股市示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

據《錢江晚報》報導，國信證券大連金馬路營業部指出，一名女子23日上午到營業部辦理業務，她表示長年在國外生活，早已忘記當初帳戶的密碼，打算臨櫃重新設定。

▲女子看到帳戶內的金額，當場嚇到腿軟。（圖／翻攝錢江晚報）



沒想到，該名女子看到帳戶當初購買的股票竟然大漲100倍，瞬間嚇到腿軟，需要一旁的女行員幫忙扶著。報導指出，女子購買的股票是長春高新，2008時股價為7.14元人民幣（約31元新台幣），今年4月23日股價為480.17人民幣（約2073元新台幣）。

網友看完紛紛留言，「論長期持有的重要性」、「我每次都是低賣高買QQ」、「倖存者偏差，類似中彩票，只有恭喜她了」、「大媽上輩子、這輩子肯定做了不少好人好事」、「2008年5萬也是一筆不小的錢，投了就忘也是心大」。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►「台酒生技酒粕青春露」6瓶特價1980