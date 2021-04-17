蔡易餘自製「六塊肌減肥T」捍衛黨籍　黃捷噴笑喊加油

▲蔡易餘自製減肥Ｔ，督促自己減肥捍衛黨籍。（圖／翻攝蔡易餘臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

總統蔡英文上月在中常會上，下令要民進黨立委蔡易餘減肥，否則就開除黨籍。而蔡易餘也認真執行減肥計畫，還為此製作「六塊肌減肥T」警惕自己，沒想到引起網友敲碗要T-shirt開團購。

蔡易餘上月在中常會餘蔡英文面前量體重，數字為109公斤，當下就被要求「必須在三個月內減肥至100公斤以下，不然就開除黨籍」。

為了保住黨籍，蔡易餘開始執行減重計畫，還購買健身器材雕塑體態，除此之外，更製作一件T-shirt，放上結實的六塊肌圖片，上面印上體重108公斤，還有4個大字「開除黨籍」，要大家督促他減肥，朝向完美身材邁進。

蔡易餘早在日前的大甲媽祖遶境就穿上這件減肥T-shirt，以防沿途的美食誘惑；不過，蔡易餘17日在臉書PO文宣傳嘉義桑葚，也是穿著這件減肥T-shirt，但手上卻拿著桑葚作勢要吃的模樣；高雄市議員黃捷留言表示，「這衣服...委員要加油」還附上笑哭的表情符號，另位議員林智鴻也留言「易餘委員！全力捍衛黨籍」，蔡易餘也回復「衣服有亮點，讓我可以無時無刻提醒自己要減重」。

網友看到貼文留言，「衣服太有才了」、「別再吃啦，立委 ，忘了對總統的誓言嗎」、「我覺得這個T恤可以量產賣給有決心的小胖們」、「大家都想團購衣服 ，害我也想+1了!」、「敲碗團購衣服+1」。

▼林智鴻、黃捷留言為蔡易餘加油。（圖／翻攝蔡易餘臉書）

