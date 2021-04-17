　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡易餘自製「六塊肌減肥T」捍衛黨籍　黃捷噴笑喊加油

▲▼蔡易餘自製減肥Ｔ，督促自己減肥捍衛黨籍。（圖／翻攝蔡易餘臉書）

▲蔡易餘自製減肥Ｔ，督促自己減肥捍衛黨籍。（圖／翻攝蔡易餘臉書）

記者蔡文鈴／綜合報導

總統蔡英文上月在中常會上，下令要民進黨立委蔡易餘減肥，否則就開除黨籍。而蔡易餘也認真執行減肥計畫，還為此製作「六塊肌減肥T」警惕自己，沒想到引起網友敲碗要T-shirt開團購。

蔡易餘上月在中常會餘蔡英文面前量體重，數字為109公斤，當下就被要求「必須在三個月內減肥至100公斤以下，不然就開除黨籍」。

為了保住黨籍，蔡易餘開始執行減重計畫，還購買健身器材雕塑體態，除此之外，更製作一件T-shirt，放上結實的六塊肌圖片，上面印上體重108公斤，還有4個大字「開除黨籍」，要大家督促他減肥，朝向完美身材邁進。

蔡易餘早在日前的大甲媽祖遶境就穿上這件減肥T-shirt，以防沿途的美食誘惑；不過，蔡易餘17日在臉書PO文宣傳嘉義桑葚，也是穿著這件減肥T-shirt，但手上卻拿著桑葚作勢要吃的模樣；高雄市議員黃捷留言表示，「這衣服...委員要加油」還附上笑哭的表情符號，另位議員林智鴻也留言「易餘委員！全力捍衛黨籍」，蔡易餘也回復「衣服有亮點，讓我可以無時無刻提醒自己要減重」。

網友看到貼文留言，「衣服太有才了」、「別再吃啦，立委 ，忘了對總統的誓言嗎」、「我覺得這個T恤可以量產賣給有決心的小胖們」、「大家都想團購衣服 ，害我也想+1了!」、「敲碗團購衣服+1」。

▼林智鴻、黃捷留言為蔡易餘加油。（圖／翻攝蔡易餘臉書）

▲▼蔡易餘自製減肥Ｔ，督促自己減肥捍衛黨籍。（圖／翻攝蔡易餘臉書）

ET快訊
洗澡摸乳房腫塊！25歲女模衝醫院「超音波良性」　竟確診難纏癌
胡宇威《全明星》當隊長下禁愛令　怒飆重話：專心比賽
為了贏758元！他打賭「連吞50顆雞蛋」　吃到第42顆倒地送
快訊／台南2人當街遭10多人砍殺　送醫搶救中

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

美日峰會安保條約重申保衛釣魚台　國民黨：蔡英文應堅定捍衛主權

共機殲16擾台　遭我空軍廣播驅離防空彈追監

後備動員署規劃設置1署長、3副署長　資通電軍改直屬國防部

蔡易餘自製「六塊肌減肥T」捍衛黨籍　黃捷噴笑喊加油

林佳龍回鍋再戰台中市長？　蔡其昌：他是個強棒

美日峰會提及台海和平　政院：讓台灣保衞國家的信心倍增

台美TIFA有望重啟　鄧振中：已到了處理時間點

美日峰會首次提台灣　謝長廷：感謝台美日三方涉外機構付出

台海納美日安保「周邊有事」範圍　羅致政：美日印太戰略逐漸清晰

陶德訪團會晤跨黨派立委　朱立倫：朝野應一致親美

警休假變檢舉達人「1個月50件」　出沒被路人鎖定...遭毆滿臉血！

邱鋒澤宣告「切割采子」：終止合約關係　謝和弦、莉婭暖心招手「永遠歡迎妳」

全台唯一「帳篷內就能泡湯」❤ 苗栗山林祕境！星空下爽吃燒烤

活龍蝦鐵板上「彈跳掙扎冒煙」？　業者澄清：誤會，絕不殘忍烹調

才剛踏上公車...車門秒關夾住腳！　女子遭拖行倒地「右腳+尾椎受傷」

洗菜尷尬回應采子.何孟遠曖昧情　陳漢典救場「不排斥跟隊員戀愛」：都有Fu

勁戰騎士過馬路遇「公車闖紅燈」　急轉龍頭擺尾閃避！網歪：好技術

白沙屯媽鑾轎抵北港朝天宮！　進「三進三退禮」萬人夾道歡迎

未成年無照騎車快車道鬼切右轉 騎士遭撞滾3圈！網怒：看了好痛

高雄郭姓檢舉魔人「3個月8千件」耗費郵資30萬...民怒：好冤啊

美日峰會安保條約重申保衛釣魚台　國民黨：蔡英文應堅定捍衛主權

共機殲16擾台　遭我空軍廣播驅離防空彈追監

後備動員署規劃設置1署長、3副署長　資通電軍改直屬國防部

蔡易餘自製「六塊肌減肥T」捍衛黨籍　黃捷噴笑喊加油

林佳龍回鍋再戰台中市長？　蔡其昌：他是個強棒

美日峰會提及台海和平　政院：讓台灣保衞國家的信心倍增

台美TIFA有望重啟　鄧振中：已到了處理時間點

美日峰會首次提台灣　謝長廷：感謝台美日三方涉外機構付出

台海納美日安保「周邊有事」範圍　羅致政：美日印太戰略逐漸清晰

陶德訪團會晤跨黨派立委　朱立倫：朝野應一致親美

男神帥氣現身…繞車伸手拿粉絲信！　打開一看「餐廳菜單」網傻了

九太持續SBL高雄熱潮！　5024球迷進場擊退衛冕軍台啤

《怪物》前8、後8像兩季！申河均笑容不同了：原來東植已重新出發

嫁來台灣「老公狂說台語砲轟」　大久保麻梨子受到衝擊

「我不是累，只是對你感到很累。」孩童語錄幽默點出大人的隱藏心聲

邦威控球不美麗僅丟2局　情緒失控對主審飆不雅字眼

女星被爆背景超硬！　演女主角每集「多給220萬資金」…暴怒回應

邦威只投2局最短先發　富邦0比7落後味全

美日峰會安保條約重申保衛釣魚台　國民黨：蔡英文應堅定捍衛主權

南韓也排放核廢水！記者怒批「沒資格講日本」：文政府只敢打嘴砲

把6公升凡士林打進手臂當巨肌　真人版卜派悲慘現況曝光！

政治熱門新聞

林佳龍辭官後去哪裡上班？　工作地點曝光！

獨／原能會報告曝光：日本核廢水「擴散至台灣」衝擊近海遠洋漁業

龜殼花藏陰井！北市動物園保育員右手遭咬傷

國民黨羞辱國際友人8大事蹟曝光

李義祥釀禍過程曝光　花檢續追台鐵發包有無不法

江啟臣拚政黨外交　歐盟代表首次赴國民黨智庫演講

死亡慰問金翻倍600萬　2殉職司機有望適用

國民黨列舉重大災害事件：太魯閣號善款委員會災民比史上最低

花旗退出台灣！4000員工「恐大量解僱」　北市勞動局出面了

核四公投領銜人黃士修替日本排核廢水辯護？

蘇巧慧大讚樹林新捐血站舒適　笑稱「捐血椅」如「按摩椅」

海軍上尉劈腿逼女友墮胎　艦指部懲處出爐

陳以信言論遭圍剿　徐巧芯：說出國王沒穿衣的事實

陳佩琪怒轟陳時中　有側翼護航「民進黨永遠不敗」

更多熱門

相關新聞

領養流浪亂毛狗　3年腫成一顆球

領養流浪亂毛狗　3年腫成一顆球

人家是幸福肥啦！網友Queennie Wun於16日分享，3年前領養貴賓犬SEVEN，牠剛來到家中的第一天頂著「流浪漢造型」，一頭亂毛加上消瘦身形，模樣令人不捨。沒想到，現在的SEVEN不但全身膨脹，還被醫生警告該減肥了，讓她忍不住笑說，「小胖子！」

小腿會變粗？常見的跳繩減肥5迷思

小腿會變粗？常見的跳繩減肥5迷思

立法院審國務機要　謝衣鳳嗆蔡易餘：你減肥了沒？

立法院審國務機要　謝衣鳳嗆蔡易餘：你減肥了沒？

立院審國務機要費除罪化　藍轟可恥！綠委蔡易餘：法要一致

立院審國務機要費除罪化　藍轟可恥！綠委蔡易餘：法要一致

藍委揭民進黨排審會計法真正目的

藍委揭民進黨排審會計法真正目的

關鍵字：

蔡易餘減肥

讀者迴響

熱門新聞

摔角正妹6年400場完敗！上億豪宅住成「垃圾屋」

快訊／鳳山高中校慶園遊會變調！數百黑衣人抗議

74元吃一頓海底撈！節儉媽超省錢點餐法吃飽飽

4/18手刀準備　iPhone 12只要1818元

母子進香離家留言給夫　最後一行哭了

她整型失敗淪「鬼面具」　超慘近況曝

批餐廳「不接小孩」取消仍收訂金　奧客自打臉

何孟遠又爆錄影公開示愛「為采而射」全被剪！

采子和愷樂、謝忻差在哪　網揭關鍵：看不起

疑台南男女外送員激戰！13秒謎片瘋傳

楊丞琳第三《浪姐2》成團出道！李榮浩發聲

癌末妻舍命產子亡：給丈夫留血脈！尪秒再娶

帶狗「坐2位」遭偷拍　她秀車票獲讚

陷劈腿醜聞！何孟遠趕紅隊聚餐…2天後退賽

她開西濱竟聽見「撞下去吧」　網：抓交替

更多

最夯影音

更多
警休假變檢舉達人「1個月50件」　出沒被路人鎖定...遭毆滿臉血！

警休假變檢舉達人「1個月50件」　出沒被路人鎖定...遭毆滿臉血！
邱鋒澤宣告「切割采子」：終止合約關係　謝和弦、莉婭暖心招手「永遠歡迎妳」

邱鋒澤宣告「切割采子」：終止合約關係　謝和弦、莉婭暖心招手「永遠歡迎妳」

全台唯一「帳篷內就能泡湯」❤ 苗栗山林祕境！星空下爽吃燒烤

全台唯一「帳篷內就能泡湯」❤ 苗栗山林祕境！星空下爽吃燒烤

活龍蝦鐵板上「彈跳掙扎冒煙」？　業者澄清：誤會，絕不殘忍烹調

活龍蝦鐵板上「彈跳掙扎冒煙」？　業者澄清：誤會，絕不殘忍烹調

才剛踏上公車...車門秒關夾住腳！　女子遭拖行倒地「右腳+尾椎受傷」

才剛踏上公車...車門秒關夾住腳！　女子遭拖行倒地「右腳+尾椎受傷」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面