王毅警告美「打台灣牌」是玩火！陸委會：不影響台灣持續與國際合作

▲大陸外交部長王毅。（圖／達志影像／美聯社）



記者蔡紹堅／台北報導

大陸外交部長王毅在與美國智庫的視訊會議上要求美國不要干涉中國內政，並警告美國「打台灣牌」非常危險，是在「玩火」。對此，陸委會24日表示，任何以單邊決斷的政治主張對外宣稱，或以針對性軍事行徑對台灣的威嚇，都不會改變「台灣不是中華人民共和國一部分」的事實，更不會影響台灣持續與國際社會深化合作與往來。

陸委會強調，政府維護台海現狀的立場始終一貫，再次呼籲中共當局回應國際社會期待，正視與尊重兩岸現實與台灣民意，務實思考良善舉措，透過建設性的對話交流，優先保障兩岸人民權益福祉，才有助於逐步化解分歧。

王毅在該場會議上表示，希望美國不要動輒干涉中國的內政，主權和領土完整事關國家的核心利益，同任何其他國家一樣，在這個重大原則問題上，中國同樣不可能妥協退讓，「美方不能一邊在涉台、涉疆、涉港等問題上反覆挑戰中方權益，一邊又指望中方在美方關心的問題上給予配合。」

王毅提到，台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的問題， 堅持一個中國原則、反對台獨、維護台海地區和平穩定也符合美國的戰略利益，「打『台灣牌』非常危險，是在『玩火』。」

王毅並強調，兩岸實現統一是歷史大勢，「我們願繼續以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一，同時堅決反對任何形式的『台獨』分裂活動。」

▼陸委會主委邱太三。（圖／記者林敬旻攝）

