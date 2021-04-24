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影／萬人聚集天安門！北京半程馬拉松疫後鳴槍 　人龍兩公里

記者陳政錄／北京報導

中國大陸北京市在經過新冠疫情後，於今（24日）舉辦首個大規模賽事—北京半程馬拉松。據官方數據，該賽有約1萬人參加，分男、女組，上午7時鳴槍前，參賽者和工作人員聚集在天安門廣場暖身，開跑後人龍蔓延超過兩公里，歷時約10分鐘跑者才全數由天安門廣場東側路，轉進東長安街，往終點鳥巢體育場前進。

▲▼2021年北京半程馬拉松於4月24日舉辦，是新冠疫情後，北京今年首場萬人大規模賽事。（圖／記者陳政錄攝）

▲2021年北京半程馬拉松於4月24日舉辦，是新冠疫情後，北京今年首場萬人大規模賽事。（圖／記者陳政錄攝）

《ETtoday新聞雲》記者上午直擊，為防控疫情，主辦方、北京市政府對跑者和一般民眾進行分隔管制，一早天安門廣場升旗儀式結束後，就進行清場，只准許參賽跑者、工作人員進入廣場集合處，要求掃描「北京健康寶」，開跑後才能脫掉口罩等。另賽事沿路，也有大批民眾圍觀。

▲▼2021年北京半程馬拉松於4月24日舉辦，是新冠疫情後，北京今年首場萬人大規模賽事。（圖／記者陳政錄攝）

▲北京今天上午難得進行大規模交通管制。（圖／記者陳政錄攝）

北京半程馬拉松已有65年歷史，起源於1956年的環城賽，是大陸歷史最長的群眾性傳統體育活動之一，另北京後於1981年起舉辦北京馬拉松，是經國際田徑聯合會（IAAF）認證，中國大陸最高水準的馬拉松賽。

不過受新冠肺炎疫情影響，北京半程馬拉松去年宣布，線下賽延期舉行，另北京馬拉松也宣布，2020年不舉辦，其他大型路跑、運動賽事也相繼暫停。

因此在4月24日，2021北京國際長跑節—北京半程馬拉松鳴槍開跑後，成為時隔15個月，北京市主城區再次舉辦大型路跑賽事，也是北京今年首個萬人規模的體育賽事，除有志在獎金的跑者參賽外，現場還有推著嬰兒車的家長、甚至坐輪椅參賽的選手。

根據大會數據，7時開跑後，男子組冠軍於8時許衝線，彭建華以1小時04分53秒奪男子組冠軍，金銘銘以1小時10分35秒奪女子組冠軍，雙雙刷新了賽會紀錄。

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▼開跑前萬人聚集在天安門廣場。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼2021年北京半程馬拉松於4月24日舉辦，是新冠疫情後，北京今年首場萬人大規模賽事。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼2021年北京半程馬拉松於4月24日舉辦，是新冠疫情後，北京今年首場萬人大規模賽事。（圖／記者陳政錄攝）

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