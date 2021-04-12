小時候超鄙視！長大驚覺「連廣志都不如」　網分析3點：很勝利

▲很多人都是《蠟筆小新》的忠實粉絲。（圖／高雄夢時代提供）

記者曾筠淇／綜合報導

《蠟筆小新》中的爸爸「野原廣志」相當有名，在臼井儀人的筆下，他雖擔任營業部2課擔任股長，但實際地位似乎不太高，因此，在許多讀者、觀眾的眼中，都覺得他並不算是很成功的男人。不過，就有網友發文丟出討論，提到在現實生活中，其實有很多人比野原廣志還不如。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「幾歲才知道自己永遠無法成為野原廣志」為題發文，提到很多人小時候都覺得野原廣志不算厲害，除了常被蠟筆小新爬到頭頂，在公司的地位也不高。

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但是即便如此，原PO長大後卻發現，他甚至無法成為野原廣志，對方不但有房，還有老婆、一雙兒女，這完全不是他能做到的；因此，他就感到好奇，大家是幾歲發現自己不如野原廣志的？

貼文曝光後，不少網友都留言回應，「不只有房，還有車跟動不動就全家出國旅遊」、「腳臭的話現在就可以啊」、「廣志超強的吧，電影版一直外調，表示能力真的很強」、「他不失敗啊！我記得名校畢業，又有能力會賺錢，只是腳臭而已」、「美冴也不差啊，根本人生勝利組」、「廣志根本超強，能在東京周邊地區擁有獨立透天」、「廣志都比你強，嗚嗚嗚」。