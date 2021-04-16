全中運代表隊成軍！徐榛蔚授旗　加贈紅面鴨悠遊卡勉創佳績

▲▼代表選手劉芷妊（右）自徐榛蔚手中接過下隊旗並搖旗吶喊「花蓮縣加油!」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年全國中等學校運動會將於4月17日至22日在雲林縣舉行，花蓮縣政府13日舉行全中運代表隊授旗典禮，縣長徐榛蔚親自授旗予代表選手劉芷妊，同時致贈每位選手花蓮縣紅面鴨意象的悠遊卡，期勉選手們打破去年紀錄，再創體壇佳績新高峰。

縣長徐榛蔚一進場就以小跑步與每位代表選手們擊拳，展現運動活力與充沛精神，也讓每位選手充分感受到代表全花蓮縣民的期許與鼓勵。

徐榛蔚預祝各位代表隊選手比賽順利，也溫馨的叮嚀比賽期間要確實遵守大會所有規定，聽從領隊教練指導，做好防疫自我內控及飲食管理，除了要勇敢突破上屆9金12銀13銅之佳績，為花蓮爭取最高榮譽，更讓其他縣市的選手感受到花蓮人的熱情與團隊精神。

▲徐榛蔚小跑步出場與每位選手親切握手打氣。

明年全中運將移師花蓮縣舉辦，身為東道主的花蓮縣目前也正緊鑼密鼓地修整各項賽事場地，並有系統規劃培訓運動員，未來將以全新、舒適並符合智慧AI科技的設備提供給來自各縣市的體育好手使用，讓他們在全國性的比賽中發揮最好的表現，更作為花蓮縣在地運動人才培育的搖籃。

▲代表選手每獲得縣長贈送的紅面鴨悠遊卡。

授旗儀式選手代表劉芷妊是去年全國中等學校運動會高女組田徑標槍金牌及鐵餅銀牌優秀選手，從徐榛苻手中接下象徵「旭日東昇 太平洋曙光」的花蓮縣旗，並搖旗吶喊「花蓮縣加油!」展現昂揚氣勢。

「全國中等學校運動會」，今年即將於4月17日至22日於雲林縣登場，花蓮縣各項代表隊選手及隊職員共計484人，參賽項目有田徑、游泳、軟網、柔道、跆拳道、空手道、舉重、射箭、拳擊、射擊、網球、自由車、輕艇及桌球，共計14項競賽種類。

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