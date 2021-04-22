想省錢買書把握「世界閱讀日」限定折扣　解鎖任務再送折價券現領現用

▲博客來「世界閱讀日」活動祭出優惠折扣、圖書折價券等多項好康。（圖／博客來提供）

記者洪菱鞠／台北報導

迎接4/23「世界閱讀日」，博客來、樂天Kobo電子書、momo書店即日起推出購書折扣、滿額送點數、抽閱讀器等一系列優惠，另也祭出限定任務送圖書折價券可現領現用，想省荷包錢的書迷，可鎖定這一波入手新書，響應閱讀。

博客來即日起至5/17推出「世界閱讀日」閱讀活動，網羅中文、簡體、外文、雜誌、電子書等書籍，上萬種參展書籍5折起，4/20～4/25期間則有折價券大方送，天天登入領25元圖書折價券或E-Coupon現領現用，凡完成「寫書評」、「追蹤作家、新品」、「領用免費電子書」三項限定任務，再送25元圖書單品折價券。

電子書率先登場於4/22結帳消費滿599元再9折，世界閱讀日當天再推出限時4天「假日書店」加碼活動，萬種圖書暢銷商品，結帳消費滿498元再88折，像是國際大導演第一本中文專書《諾蘭變奏曲》現省510元、暢銷童書套組同樣祭出超值優惠下殺6折，領券還可再折25元，結帳最高可現省3,600元。

▲樂天Kobo電子書推線上書展響應世界閱讀日。（圖／翻攝自樂天Kobo電子書官網）

樂天Kobo電子書也推出一系列線上書展，包括「春季暢銷書展」、「解謎之旅 即將展開書展」、「好奇是進步的力量書展」，精選書單皆享85折優惠，另再加碼全站優惠活動，4/23～4/25限時3天單筆滿555元就送111點樂天點數，世界閱讀日當天結帳滿888元，還可再抽6吋螢幕電子書閱讀器Kobo Nia。

響應世界閱讀日，momo書店推出「WORLD在家讀」活動，精選暢銷書籍以及必看新作，包含首刷限定版《鬼滅之刃》最終話、最具影響力新生代作家張西新作《葉有慧》、張曼娟以10首古典詩寫下10種孤獨情境的《天上有顆孤獨星》等，即日起至4/30祭出5折起優惠。