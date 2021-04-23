　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

伊濘亮點文健站正式啟用　台東91站居全國之冠

▲ 台東伊濘亮點文健站正式啟用。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲ 台東伊濘亮點文健站正式啟用。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府為打造以在地部落文化特色文化健康站，規劃6處具有族群特色之亮點文化健康站示範點，其中，伊濘亮點文化健康站歷經一年多的空間營造規劃設計及工程施作，於23日正式啟用。

縣政府表示，縣長饒慶鈴對於部落及社區長者健康非常重視，台東縣原住民人口數有7萬多人，其中55歲以上長者約有2萬人，比例超過20%，老人照護問題刻不容緩。縣政府透過原民會及長照基金挹注，逐步在縣內183個部落設點，如今全縣文健站數量達到91站，居全國之冠。同時更在延平鄉桃源、大武鄉南興、池上鄉振興及長濱鄉大俱來等6個文化健康站，透過亮點計畫，結合排灣、布農、阿美跟卑南等地方文化特色，並加入體適能跟老幼共學、共耕等獨創全國的多元功能。

原民處指出，亮點文化健康站是非常重要的原民長照措施，在縣府的努力下，伊濘亮點文化健康站於108年獲得原住民族委員會補助經費1,360萬元，原民處將伊濘文健站規劃整建一個具有辦公區、保健區、課程活動區、老幼共學/共耕區、體適能活動區等功能之部落文化健康站。台東縣是一個多族群融合的地方，生活空間的重疊讓族群及年齡層間學習如何接納彼此及互助互愛，而文健站的設置更讓部落文化與健康交織出更具豐富生命的色彩，因此從文健站便可看出多元族群及學習樣貌，來到文健站的長輩和諧的相處，一同享受著休閒的日常，也一起做著體操，一同活絡身心，一起感受健康生活的美好。


►聽好音樂用這個

►二手票券豐富你的生活

ET快訊
曾文水庫下雨了！台南人感動「下了1小時」　最新畫面曝
春雨明天報到！一圖看「六大水庫進帳雨量」　下周這天還有雨
快訊／印尼53人潛艦失聯　軍方終於找到了
快訊／4縣市大雨特報！　南、高、屏都下雨了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

經濟部補助2400萬　南投肉品市場變身全國首家「豬事觀光工廠」

高樹推廣好鳳梨＋芋頭吸人潮　里警把握機會交安宣導

身心障礙人員考試登場　台東區55位考生報名19人缺考

台東縣國中小科展頒獎　300師生團隊投入實作

里港警結合環保局＋監理站　台24線霧台段新科技打擊改裝車

爭取8千萬拓寬潭子聚興園區南側聯外道　楊瓊瓔：明年8月完工

遭非法掩埋有害廢棄物　芎林鄉原金雞蛋農場清理完成

少年隊與野鳥協會合作！帶孩子深入鳥松濕地　親體驗「手作蜂巢」

自小生於貧困農村　佳音英語老董捐善款助故鄉弱勢生

南投桐樂會開唱　豬哥亮千金和「魚池豬哥亮」同場飆歌

7歲童學柔道遭摔到腦死！連20過肩摔　呼救喊我的頭我的腳沒人理(更)

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

阿伯違規過馬路！小黃急煞停下　下秒被撞飛...三寶「裝沒事走掉」

拒盤查！女老師被扣9小時PO網　警依妨害公務送辦：妳罵我蠢

男方訴請離婚…福原愛首發聲！　「謝謝江宏傑」孩子撫養權開戰

連千毅寵妻砸八千萬買「200坪7層樓電梯豪宅」月給50萬生活費引熱議！　

進口車疑沒被禮讓超車、切車道　「沿路逼車10公里」對方嚇壞！

趙麗穎、馮紹峰宣布離婚！　男方發聲：日子很長…願未來更好

蔡依林催淚獻唱「玫瑰少年」葉永鋕　告白：愛鼓勵著我們…全場揮彩虹旗

周杰倫伴奏王力宏「世紀合體」唱《唯一》　黑人超狂人脈再現「最有誠意的生日禮物」

經濟部補助2400萬　南投肉品市場變身全國首家「豬事觀光工廠」

高樹推廣好鳳梨＋芋頭吸人潮　里警把握機會交安宣導

身心障礙人員考試登場　台東區55位考生報名19人缺考

台東縣國中小科展頒獎　300師生團隊投入實作

里港警結合環保局＋監理站　台24線霧台段新科技打擊改裝車

爭取8千萬拓寬潭子聚興園區南側聯外道　楊瓊瓔：明年8月完工

遭非法掩埋有害廢棄物　芎林鄉原金雞蛋農場清理完成

少年隊與野鳥協會合作！帶孩子深入鳥松濕地　親體驗「手作蜂巢」

自小生於貧困農村　佳音英語老董捐善款助故鄉弱勢生

南投桐樂會開唱　豬哥亮千金和「魚池豬哥亮」同場飆歌

肉超嫩還有入味大腸！台中新開麵線專賣必吃「麵線+香雞排」組合

南韓又購輝瑞4千萬劑疫苗！2次視訊會議完成簽約　可供近億人施打

檢疫措施放寬5天「5機師確診」　感染醫嘆：3天居家檢疫還是太短

林澤彬打擊躍進歸功王傳家　樂天「福將」升一軍4連勝　

緬甸佤邦邦歌超耳熟！　台人聽前奏秒笑翻：有當兵都會

二伯自製包屁衣遭疑盜用！手作老師怒批「瞧不起人」　回應解答

緬甸軍方領袖政變後「首次出國」　飛抵印尼！出席東協緊急峰會

國民黨團不滿監視器汰舊換新　柯建銘：自我亂演撞牆「有選票嗎」

曾文水庫下雨了！台南人感動「下了1小時」　最新畫面曝

澎湖七美最新海景飲料店！漸層氣泡飲超夢幻　在白色貨櫃屋看琉璃海

21歲女和「愛了5年的喪屍」結婚 抱起深情親吻稱：接受她的一切

地方熱門新聞

澄清湖變大草原！高雄人驚：真沒水怪

停車糾紛持刀砍人男眼睛耳朵遭劃傷

螢火蟲復育有成　新北賞螢資訊報你知

12歲女童罹罕見癌症！賣爆米花籌錢治療

失智老翁迷途麻警妙用群組讓他平安返家！

桃園婦一口氣領210萬現金　歹徒來電了

28歲女罹肝癌不治缺喪葬費　枋警伸援手

桐樂會開唱　豬哥亮千金和「魚池豬哥亮」同場飆歌

佳音老董捐善款為清寒學生助學

麋先生溫妮聲林之王慶中捷通車

少年隊與野鳥協會合作　深入濕地公園手作蜂巢

身心障礙人員考試台東19人缺考

遭埋有害廢棄物　芎林鄉農場清理完成

首屆「桃園繡球花季」　5/8日起展開

更多熱門

相關新聞

吳鳳科大產學合作提升長照量能

吳鳳科大產學合作提升長照量能

台灣人口快速老化，長期照護需求快速成長，行政院今年4月1日剛剛於院會通過《長期照顧服務法》修正，主要是為擴增長照服務量能，增列設有長照科系的私立學校，得為住宿式長照機構之設立主體，以運用其學校空間，設置長照機構，並藉由訓用合一，培育長照人才，持續促進長照資源發展。

家有失能者注意　備妥證明享長照扣除額

家有失能者注意　備妥證明享長照扣除額

中興新村C級巷弄長照站開幕啟用

中興新村C級巷弄長照站開幕啟用

療癒台鐵出軌事件　為長輩募千份餐食

療癒台鐵出軌事件　為長輩募千份餐食

屋主輕生藏洋蔥　過來人卻曝「3種死法別碰」

屋主輕生藏洋蔥　過來人卻曝「3種死法別碰」

關鍵字：

文健站伊濘老人長照

讀者迴響

熱門新聞

對話紀錄曝！7歲童腦死　教練竟嗆：會保住道館

台中7歲童練柔道腦死　醫師傻：跟被車撞到一樣

忘了馬！鳳梨初戀「長腿美照」曝

7歲童腦死！醫曝有求生意志　家屬：在等教練道歉

連千毅寵妻砸8000萬買電梯豪宅！

鳳梨「19.5cm不含頭」驚人形狀全被拍！

快訊／台鐵太魯閣號武塔車站「碰撞不明物」

正妹數學老師穿太緊！「背後渾圓形狀全露」

福原愛首發聲「謝謝江宏傑」　

音樂老師遭上銬！呂秋遠：很蠢，是講你嗎

洗車暴衝撞牆恐怖現場曝光！　駕駛慘死2傷

家人前柔道重摔27次！7歲童腦死　教練：沒過當

警盤查可不出示證件？網曝恐怖下場

7歲童遭重摔「舅舅在幹嘛」　還原過程更怒

考試太難？成大男大生「揉爛考卷」丟助教

更多

最夯影音

更多
7歲童學柔道遭摔到腦死！連20過肩摔　呼救喊我的頭我的腳沒人理(更)

7歲童學柔道遭摔到腦死！連20過肩摔　呼救喊我的頭我的腳沒人理(更)
高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

阿伯違規過馬路！小黃急煞停下　下秒被撞飛...三寶「裝沒事走掉」

阿伯違規過馬路！小黃急煞停下　下秒被撞飛...三寶「裝沒事走掉」

拒盤查！女老師被扣9小時PO網　警依妨害公務送辦：妳罵我蠢

拒盤查！女老師被扣9小時PO網　警依妨害公務送辦：妳罵我蠢

男方訴請離婚…福原愛首發聲！　「謝謝江宏傑」孩子撫養權開戰

男方訴請離婚…福原愛首發聲！　「謝謝江宏傑」孩子撫養權開戰

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面