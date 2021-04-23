伊濘亮點文健站正式啟用　台東91站居全國之冠

▲ 台東伊濘亮點文健站正式啟用。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府為打造以在地部落文化特色文化健康站，規劃6處具有族群特色之亮點文化健康站示範點，其中，伊濘亮點文化健康站歷經一年多的空間營造規劃設計及工程施作，於23日正式啟用。

縣政府表示，縣長饒慶鈴對於部落及社區長者健康非常重視，台東縣原住民人口數有7萬多人，其中55歲以上長者約有2萬人，比例超過20%，老人照護問題刻不容緩。縣政府透過原民會及長照基金挹注，逐步在縣內183個部落設點，如今全縣文健站數量達到91站，居全國之冠。同時更在延平鄉桃源、大武鄉南興、池上鄉振興及長濱鄉大俱來等6個文化健康站，透過亮點計畫，結合排灣、布農、阿美跟卑南等地方文化特色，並加入體適能跟老幼共學、共耕等獨創全國的多元功能。

原民處指出，亮點文化健康站是非常重要的原民長照措施，在縣府的努力下，伊濘亮點文化健康站於108年獲得原住民族委員會補助經費1,360萬元，原民處將伊濘文健站規劃整建一個具有辦公區、保健區、課程活動區、老幼共學/共耕區、體適能活動區等功能之部落文化健康站。台東縣是一個多族群融合的地方，生活空間的重疊讓族群及年齡層間學習如何接納彼此及互助互愛，而文健站的設置更讓部落文化與健康交織出更具豐富生命的色彩，因此從文健站便可看出多元族群及學習樣貌，來到文健站的長輩和諧的相處，一同享受著休閒的日常，也一起做著體操，一同活絡身心，一起感受健康生活的美好。



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