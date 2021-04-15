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部立南投醫院中興C級巷弄長照站啟用　深化在地長照能量

▲部立南投醫院新建中興新村C級巷弄長照站，提供友善老人環境。（圖／南投縣政府提供）

▲部立南投醫院新建中興新村C級巷弄長照站，提供友善老人環境。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣老年人口比例高達17.36%，部立南投醫院為滿足長照需求，繼去年在名間鄉三崙社區活動中心設立醫事C級巷弄長照站，日前在中興新村再增設C級巷弄長照站，提供多元化的健康照護和活動、估計每天可服務40人，提升地方常照能量。

部立南投醫院的中興新村長照院區在12日上午舉行揭牌典禮，縣長林明溱、縣府衛生局長黃昭郎和多位民意代表都出席祝賀，表達對老人長照的重視。

▲部立南投醫院新建中興新村C級巷弄長照站啟用，地方人士齊聚揭幕慶賀。（圖／記者高堂堯攝）

▲部立南投醫院新建中興新村C級巷弄長照站啟用，地方人士齊聚揭幕慶賀。（圖／記者高堂堯攝）

南投醫院指出，中興新村長照院區C據點設置多功能活動室和文康室，並配置5名工作人員，每天約可服務40位長者，長輩每次到站後會接受體溫血壓測量，工作人員接著會安排藝術手作、團康、健康衛教活動，以籍預防延緩失能的肌力強化運動，讓晚年生活過得更精彩。

南投醫院院長洪弘昌說，名間C級長照站的失智失能老化服務，已獲在地鄉親好評；而中興長照院區除C級長照站，未來將再興建設擁有200床的護理之家，進一步提供中興草屯地區優質的長照據點，讓醫院在急性醫療、中期醫療，甚至安寧和老化方面都能提供最好服務。

林明溱表示，南投有9萬多位老人，在衛生局積極爭取下，包含南投醫院長照院區，縣內已有18個A級社區整合型服務中心、172個B級複合型服務中心，以及145個C站巷弄長照站；他感謝洪弘昌在中興新村成立據點，建立友善老人環境，也鼓勵長輩走出家庭、踏入社區，落實在地健康老化。
 

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