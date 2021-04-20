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吳鳳科大攜手養護機構＋高中學校　產學合作提升長照量能

▲吳鳳科大與五育高中、瑞泰照護結盟培育長照人才。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲吳鳳科大與五育高中、瑞泰照護結盟培育長照人才。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

台灣人口快速老化，長期照護需求快速成長，行政院今年4月1日剛剛於院會通過《長期照顧服務法》修正，主要是為擴增長照服務量能，增列設有長照科系的私立學校，得為住宿式長照機構之設立主體，以運用其學校空間，設置長照機構，並由五育高中校長邱勝濱和照服科主任楊珮雯及瑞泰長照中心陳蔡美惠董事長等人分別代表三方簽訂策略聯盟產學合作，持續促進長照資源發展。

▲吳鳳科大與五育高中、瑞泰照護結盟培育長照人才。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲吳鳳科大與五育高中、瑞泰照護三方簽訂合作書。（圖／記者翁伊森翻攝）

吳鳳科大自106學年度起增設長期照護系，去年（109）已通過教育部同意於校內設置綜合式長照機構【居家式長照機構及社區式長照機構（日照中心）】，今年度將陸續展開營運（居家服務先行營運，日間照顧二單元60位長輩陸續營運...）。今與五育高中、瑞泰照護體系共同簽署產學策略聯盟，一起攜手合作，共同推動國內長期照護產業實務應用與管理職能，整合擴大培育長期照護專業人才。


吳鳳科技大學校長蔡宏榮表示，該校長期照護與管理系設立在長期照護專業人員缺乏的雲嘉南地區，配合政府長期照護政策、長照服務，長照管理發展趨勢、社會與家庭環境的變遷等，以「培育長期照護專業人員、建構專業知識管理系統、擴展長期照護志業的抉擇與實踐」為願景目標，師資包含營養、護理、社工、管理、運動等，以培育長期照護、社工與管理等專才，課程上理論與實務並重，創意與倫理兼備，科技與藝術結合，確保畢業學生將為業界所競相任用，畢業生有擔任照專、A個管師、居家督導、機構負責人等，亦有研究所繼續深造。

▲吳鳳科大與五育高中、瑞泰照護結盟培育長照人才。（圖／記者翁伊森翻攝）

五育高中校長邱勝濱表示，五育高中2010年起逐步調整轉型為技術型高中，以「青銀共好 創藝樂學」為辦學願景，有一群幫高齡化台灣想最多的老師及為服務您未來學最勤的孩子，是最好長照人才培育專門學校-全國照顧服務科教學典範學校，照顧服務科在學人數全國第一，照顧服務科就業專班就業率近9成(88%)全國第一，符應長照政策開設照顧服務科建教合作班，全國第一也是唯一，近年轉型後的五育高中在辦學績效上的表現讓各界刮目相看，107年第一屆畢業生更是被衛福部列為全國第一批「長照正規軍」，畢業後即有月薪32K超過大學畢業生起薪，五育照服造福台灣、點亮技職照亮未來。

瑞泰照護體系成立於民國八十七年(1998年)二月，機構住民收容性質由健康促進、安養、養護，發展到長期照護。旗下有4家機構(福興護理之家、幸福老人長照、瑞泰護理之家、瑞泰長照中心)2家居家服務中心(幸福居家服務中心、瑞泰居家服務中心)，另配合政府長照2.0業務，承接家庭托顧輔導單位、家庭照顧者支持服務據點、9個關懷據點及偏鄉A單位資源整合照顧服務據點..等，秉持「信賴是愛幸福瑞泰」的核心理念，為照顧老人之最基本要求，而中心同仁都能身體力行，務期達到最好的照顧品質。期盼這次能與學校端攜手合作，培育長期照護領域年輕、有活力的優質人才，機構端願意提供見習、實習、工讀及獎學金，甚至允諾給予畢業生30K~35K以上的就業接軌薪資，由健康促進入門，期待更多年輕學子投入此行業，接力點亮火苗，共同為長照發展出深具特色的照顧模式。

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