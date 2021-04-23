李德維質疑萬巒豬腳「參雜美豬」　屏東4立委不滿要求立即道歉

▲國民黨立委李德維質疑萬巒豬腳參雜美豬。（資料照／記者賴文萱攝）



記者林銘翰／台北報導

國民黨立委李德維23日在立法院國是論壇中質疑，「萬巒豬腳」可能不是使用「台灣豬」，引來民進黨立委莊瑞雄、周春米、鍾佳濱、無黨籍立委蘇震清等屏東立委的不滿，紛紛要求李德維應該對此立即道歉。

李德維23日在立法院國是論壇發言，在質疑進口美豬肉去向時，竟脫口而出「請問行政部門可以告訴我們，這些進口豬肉、豬肝、豬腳到哪裡去了？難道萬巒街上賣的豬腳，都沒有被魚目混珠嗎？都是台灣豬嗎？」。

對此，莊瑞雄表示，他強烈譴責李德維的言論，就算沒吃過萬巒豬腳，也聽說過萬巒豬腳有多美味，更何況還是貴黨前總統蔣經國最愛的滋味，李德維的言論不僅污辱了萬巒豬腳，也污辱了台灣豬。​

莊瑞雄說，如果李德維有親自到萬巒走一趟，立刻就能發現，販售豬腳的店家，都有做好自主管理，清楚標示使用「台灣豬」。​

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莊瑞雄指出，萬巒豬腳遠近馳名，美味的關鍵就是使用台灣溫體豬，如果使用的是進口冷凍豬肉，口感的落差會對生意造成重大影響，消費者不來光顧，店家也蒙受損失，因此店家根本沒有使用進口冷凍豬肉的理由。

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莊瑞雄痛批，李德維為了搏版面，竟然消費屏東的驕傲「萬巒豬腳」，自己絕對不能接受，並要求國民黨以及李德維立即道歉。

▲民進黨立委莊瑞雄力挺萬巒豬腳。（圖／翻攝自Facebook／莊瑞雄）



蘇震清則譴責，李德維為了政治傷害台灣產業 ，萬巒豬腳是屏東馳名台灣甚至國際的名產，好吃的特色就是使用台灣溫體豬，原料來源都有發票、有憑證可供查詢追溯。

蘇震清指出，進口豬腳都是冷凍豬，豬腳都是機器切割的很平整齊，很好分辨，而冷凍豬的口感差，更完全不適合萬巒豬腳這種冷熱皆宜的吃法。

蘇震清強調，萬巒豬腳好吃的秘訣是老滷汁，是每家豬腳業者最珍貴的配方，然而進口豬腳的豬騷味會毀了一整鍋滷汁，業者根本不可能使用進口豬腳而因小失大。

蘇震清痛批，李德維為了政治，未經查證就無的放矢的傷害萬巒豬腳、傷害台灣產業的行為，這樣才是睜眼說瞎話，李德維必須為他抹黑台灣豬腳道歉。

周春米也表示，李德維這番不負責任的言論，不僅傷害萬巒豬腳街努力經營的店家，更是用政治的操弄，打擊屏東在地建立已久的產業聲譽，請李德維把證據拿出來，如沒有直接證據，請立即道歉，並停止抹黑屏東萬巒豬腳。

鍾佳濱則說，他要公開邀請李德維，與其在立法院質疑，不如一起到屏東實地走訪，實地吃豬腳，吃吃看到底是不是台灣豬。

鍾佳濱強調，歷年來屏東縣政府也有在查核，可以確保萬巒街上，業者使用的豬腳全都是來自台灣，相關的屠宰證明、進貨證明依法都有存檔。

▼民進黨立委周春米力挺屏東萬巒豬腳。（圖／周春米辦公室提供）



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