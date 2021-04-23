接種AZ疫苗後死於血栓　英國增至32人

▲牛津大學與阿斯特捷利康藥廠研發的AZ疫苗，讓不少人心驚驚。(圖／路透)

國際中心／綜合報導

英國「藥品與保健品管理局」周四(22日)更新的數據顯示，該國已有168人在接種英國阿斯特捷利康(AZ) 製藥公司和牛津大學聯合研發的新冠疫苗後出現血栓症狀，其中32人死亡。

「藥品與保健品管理局」表示，截至4月14日，英國已有2120萬人接種過第一劑AZ新冠疫苗。在出現血栓症狀的168人當中，男性有75人、女性有93人。其中77人屬於腦靜脈竇血栓，另外91人出現嚴重血栓伴血小板減少症。不過，該機構仍表示「基於此一持續評估結果，目前建議仍然是對大部分人來說，接種疫苗的益處大於風險。」

在該機構的建議之下及出於對血栓的憂慮，英國政府本月同意在條件允許時為大部分30歲以下民眾提供其他疫苗，以取代AZ。英國目前為民眾接種的，除了AZ之外，還有美國輝瑞藥廠跟德國生物新技術公司合作研發的新冠疫苗。

世界衛生組織歐洲區域辦事處主任克魯格15日在視訊記者會上回應新冠疫苗的風險時，再次強調接種疫苗的好處超過風險。

克魯格說，在全球接種過了AZ疫苗的2億人當中，僅出現極少數罕見的凝血障礙；目前因為新冠染疫出現血栓的，要比接種AZ疫苗後出現血栓的風險高得多。他說：「AZ疫苗在減少新冠重症和死亡病例方面，毫無疑問是有效的。」