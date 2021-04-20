雲端最前線／自費打AZ預約超夯！王國材接交長能率台鐵拆彈？

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太魯閣號出軌事件後，交通部長林佳龍請辭獲准，行政院昨也宣布由現任交通部政務次長王國材接任交通部長一職，擔起接下來的台鐵改革重任。王國材有「最佳工具人」美譽，能否一步步率領台鐵拆彈？《雲端最前線》20日邀請國民黨立委陳玉珍、民眾黨立委張其祿及台北市議員苗博雅，與主持人楊文嘉一同深度探討。

AZ疫苗在台開打至今，累計接種3.2萬餘人，而眼看首批疫苗效期將在5月31日屆滿，指揮中心日前宣布，21日起開放1萬劑予民眾自費接種。各大醫院19日也啟動自費接種預約機制，北部許多醫學中心湧現預約潮；其中，台大醫院4月21日至5月3日共9天已額滿，換算已有540人預約接種，而台北馬偕醫院21至24日也有近687人預約。究竟在開放自費接種後，能否有效提高疫苗信任度、加快接種速度？

距離828公投還有4個月，各黨已磨刀霍霍，國民黨並率先啟動公投宣講。黨團總召費鴻泰並踢爆，府、院非常擔心反萊豬公投通過，目前定調8月28日前都不進口萊豬；政院發言人羅秉成則駁斥，去年底國內進口商主動召開會議，公開表示不進含萊劑美豬，這是進口商基於市場考量的自主選擇與決定，屬商業自由的範圍，政府無從干涉，「這樣的說法與事實不符」。

另一方面，台北市長柯文哲創立民眾黨後，為保留與他黨合作、吸納他黨人才空間，走允許雙重黨籍的「柔性政黨」路線、不收取黨費，但這2項特點如今已不在。民眾黨17日的臨時黨代表大會中，通過黨章修正草案，未來將收取一年500元的黨費，且黨內一定層級以上的幹部主管不得有雙重黨籍。這樣的路線調整遭質疑「說變就變」，對民眾黨的未來將有哪些隱性的影響？1200登上《雲端最前線》一同說分明。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。