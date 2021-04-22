LIVE／追2染疫機師感染源　指揮中心最新說明

生活中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（22）日下午2時召開臨時記者會，由發言人莊人祥說明疫情及防治作為等事項。AZ疫苗昨開放自費接種，指揮中心公布統計至週六為止，短短4天已有5千多人預約，首日接種情況預期將於會中說明；另外，2名染疫機師的調查情況，也將進一步公布。

自費打疫苗從週一（19）日開放預約，昨（21）日開打，先前觀察就發現預約狀況比公費打疫苗踴躍許多，台大醫院系統開放才2小時就已經約滿，預約者在開打這天也都依約前往接種，門診湧現人潮。陳時中昨於指揮中心例行記者會中透露，至24日為止已經有超過5千人預約，並表示預期很快就會檢討再釋出更多疫苗，不過接種資格暫時不會放寬。

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▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

依照指揮中心規定，自費接種AZ疫苗適用對象為商務、出國工作、留學及就醫等人道考量者，共31家設有旅遊醫學門診接種專責醫院提供服務。自費者免收疫苗費用，但須自付掛號費、診察費、注射費，依照醫院層級，醫學中心收費以600元為上限、區域醫院550元、地區醫院500元，無法挑選疫苗。

指揮中心20日公布國內出現2名國籍航空機師染疫，感染源還在釐清，尚未研判為本土或者境外移入病例。衛福部長陳時中昨上午受訪透露「本土可能性越來越低」，下午進一步公布相關採檢結果，2人接觸者增至168人，當中132人採檢結果陰性，還有約30多人還在檢驗中或者等待採檢。