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「城市夾縫求生」　她意外拍到30種野生朋友

▲▼住在南京女孩羚羊紀錄城市附近小水坑野生動物短片 。（圖／翻攝小水坑的春夏秋冬）

▲住在南京女孩羚羊拍到黃鼠狼在城市周邊小水坑泡澡 。（圖／翻攝短片「小水坑的春夏秋冬」）

記者任以芳／綜合報導

你曾認真觀察過生活周邊「春夏春冬」生命變化嗎？一名住在南京的女孩羚羊（化名）在離家一公里處小樹林的水坑旁，放置了兩台紅外相機，進行了長達一年的城市野生動物觀察。原本以為只會拍到流浪貓狗，結果意外發現三十多種住在城市的野生動物，讓她驚喜又感動，原來自己和大自然如此靠近。

《澎湃新聞》報導指出，2020年5月，南京女孩羚羊發現住家附近的小樹林， 這是一塊原生的野地，人流量較少。 5月20日那天因為春天連續暴雨，地面蓄積的雨水形成了一個小水坑，小水坑的上方是棵高大的女貞（樹）。天氣日漸炎熱，不少鳥兒漸漸發現了這個好地方。 小水坑的四季故事，就這樣開啟了。

回憶第一次驗收影片，有人告訴他，「那邊沒什麼，只有老鼠、蛇和流浪動物。」結果，才第一天就拍到8種鳥在小水坑嬉戲玩耍。

後來的日子裡，羚羊定期架設好相機，每隔一周或兩周會看一次拍攝內容，一次大約要看一千到兩千條視頻。拍攝過程也有挫折，羚羊說，「由於沒有經驗，拍攝的位置、角度、時長、相機靈敏度都經過了多次調整。 」

▲▼住在南京女孩羚羊紀錄城市附近小水坑野生動物短片 。（圖／翻攝小水坑的春夏秋冬）

▲灰胸竹雞對鏡中自己喊叫。（圖／翻攝短片「小水坑的春夏秋冬」）

為了記錄動物有趣的生活，在復旦大學王放老師的建議下，在水坑附近放一面鏡子做實驗，觀察動物如何看待鏡中的自己。某天早晨，灰胸竹雞最先發現鏡子中的自己，為了防衛領土，不停發出威脅性的鳴叫。

「泡澡的黃鼠狼、打鬧的灰喜鵲、來訪的貓頭鷹、漫步的環頸雉夫妻、小刺蝟喝水......。」一年間，她拍攝下幾萬段素材，剪輯成近十分鐘的短片，記錄人們身邊的野生動物鄰居們， 在城市夾縫中求生存，她記錄了34種鳥，3種哺乳動物，1種兩棲動物。

報導稱，近日，她將紀錄短片「小水坑的春夏秋冬」發佈在微信公眾號「行走的光影」和微博，立刻上熱搜。有網友誇讚，羚羊的鏡頭如同城市中小小的「秘境之眼」，把被忽略的、與人類共生的動物們展現出來。截至3月31日，羚羊發佈的相關微博轉發量已超過3萬。

▲▼住在南京女孩羚羊紀錄城市附近小水坑野生動物短片 。（圖／翻攝小水坑的春夏秋冬）

▲野生貓頭鷹稍作休息。（圖／翻攝短片「小水坑的春夏秋冬」）

「野生動物們在城市夾縫中努力求生，希望更多人了解它們」，今年二月，小水坑隔壁一座大樓又開工了。 小樹林的面積被砍伐到只剩原來的六分之一。羚羊說，「不知道這塊地還能保住多久，現在竹雞已經不見了，不知道是不是死了，黃鼠狼一家也只剩下一隻了...。」這些城市裡的野生動物是時常被忽略的群體。

小水坑的四季視頻雖然走紅，羚羊知道網路熱點只是一陣風， 她希望大家能瞭解野生動物，並為牠們創造生存的環境，不要試圖去尋找和接近，尤其是投餵，遠離不打擾才是最大的愛。

▲▼住在南京女孩羚羊紀錄城市附近小水坑野生動物短片 。（圖／翻攝小水坑的春夏秋冬）

▲短片中的黃鼠狼一家如今正在消失。（圖／翻攝短片「小水坑的春夏秋冬」）

羚羊也希望政府城市建設不只考慮人類方便，「希望能多保留原生野地，城市裡的河流湖泊景觀盡量採用緩坡，方便鳥類等小動物喝水等。 」

羚羊說，「我們身邊從不缺少生命的陪伴，即使在南京這座古老的大都市，在高樓大廈和喧囂馬路的小小夾縫中，我在一年裡依然記錄了34種鳥類，3種哺乳動物，1種兩棲動物。 它們是我們的野生動物鄰居，和我們共享著這片家園。 但是它們的生命力和生存空間，正因為人類的行為而慢慢消失，它們需要我們更多的瞭解和關心。 」

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