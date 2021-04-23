AZ疫苗增2嚴重不良事件！　30多歲女「牙齦＋肛門粘膜出血」

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布AZ疫苗最新接種數據，昨日公費、自費分別有862人與1598人接種，截至22日累計3萬39221人施打。發言人莊人祥表示，昨日新增12件不良事件通報，其中2例嚴重，一名為30多歲女性，接種後2天大腿血腫、牙齦及肛門粘膜出血；另一名70多歲女性左下肢麻木就醫，確診下肢單一神經病變，目前門診追蹤中。

莊人祥表示，30多歲女性因觀察後沒有新增出血點，相關症狀改善後已可上班，另一名70多歲女性，則還在門診追蹤中。

被問及國際上是否出現單一神經病變的類似症狀？莊人祥表示，兩個個案都不是很典型，也可能與疫苗無關，是否為獨立事件，還有待後續追蹤，之後也會詢問是否有潛在疾病風險。

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陳時中強調，目前全球疫情都在高峰，還是呼籲符合疫苗接種資格者，應該要盡快來施打，因為疫苗效期有限，之後很快會向下開放。由於華航目前僅10多人打過疫苗，會要求接種速度加快，之後也會對外站加以管制，雖然已有單次房卡，指揮中心還是不放心，會希望能提供當地錄影帶，以便監督外站管理狀況。

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