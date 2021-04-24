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「東風-41洲際飛彈」服役2個旅　美軍：中國迅速擴張核戰略能力

▲▼東風-41型洲際彈道飛彈。（圖／路透社）

▲美國在2019年已經實戰部署東風-41型洲際彈道飛彈。（圖／路透社） 

記者林彥臣／綜合報導

美國在2019年首度證實「東風-41」洲際飛彈已經實戰部署，美軍在最新的參議院報告指出，解放軍至少服役2個旅的東風-41，這也顯示中國的核戰略能力，正以前所未有的速度擴張。

根據《詹氏防衛》周刊（Jane's Defense）報導，理查德（Charles A Richard）海軍上將說，中國有能力在印太地區執行任何可行的核戰略攻擊，並且很快地就可以在洲際的範圍內實施。

理查德強調，中國不再是僅次於俄羅斯的「核威脅」，中國的「不首先使用核武聲明」，隱含著最低度核威懾戰略。

理查德表示，在完全缺乏透明度的背後，中國正迅速擴張其核戰略能力，道路機動型的飛彈大量增加，一些洲際彈道飛彈旅的發射數量增加了1倍，還包括大規模的建造筒艙與使用固體燃料，這個增進的速度，遠超過近10年的必要核儲備。

▲▼東風-41洲際彈道導彈。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國至少部署2個旅的東風-41洲際彈道飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

理查德說，解放軍正在研發和部署精確打擊核武發射系統，例如常規與核武兩用的東風-26中程彈道飛彈和能夠打擊美國本土部分地區的東風-31A飛彈。

理查德補充說，中國已經「至少裝備了2個旅」的東風-41道路移動式洲際彈道飛彈系統。

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