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社宅好重要！讓青年住得起　還能「解國安危機」救生育率

▲▼興隆公宅2區7月招租，實品屋首度開放媒體拍攝。（圖／記者葉佳華攝）

▲北市興隆公宅。（圖／資料照）

記者陳家祥／台北報導

根據美國中情局（CIA）日前公布的全球2021年總和生育率（fertility rate）預測，台灣將成為世界上預估生育率最低的國家；而低生育率的原因複雜，台灣高漲的「房價」被認為是關鍵因素。民眾黨發言人蔡峻維指出，租金低廉但住房品質好的住宅，對生育率有正面幫助，以台北市興隆1區社會住宅為例，承租戶於設籍後共出生20位嬰兒，出生率 15.13‰，是全國的1.8倍。

蔡峻維表示，高房價已經讓普通家庭必須要：孩子、房子二選一。少子化因素多，高房價與少子化一定有關連，另外還有二類原因：1.高房價、高物價、高工時、低薪資、育幼環境不友善。2. 觀念改變，生孩子不再是必要，也不該是義務。

蔡峻維指出，美國最大房屋平台「Zillow」曾研究顯示，房價漲、出生率就降低，該報告以全美國25～29歲婦女為樣本，房價平均每上升10％、生育率就下降1.5％。

▲▼興隆公宅D2區。（圖／記者陳家祥攝）

蔡峻維說，在台灣，對普通家庭而言，居住成本的多寡直接影響到生育胎數、時間；以主計總處公布台灣平均每戶每月可支配所得約8.2萬來看，109年的全國平均房價落在約1100萬，房貸30年期，頭期款就要220萬，每月必須負擔3.2萬左右的房貸，直接吃掉超過近4成的可支配所得，存到頭期款更是需要5年以上。

加上育幼費用居高不下，不論保姆或私托全台平均每月支出1.6萬，光讓孩子有地方住、有人顧，每月就要4.8萬，還不含任何吃喝玩樂，這也讓許多家庭卻步，若可支配所得在平均以下就更吃緊，在雙北生養負擔更是加重，只能在買房跟養育孩子間作出抉擇，少生或不生就成為必然。

蔡峻維更指出，現代社會成家立業本來就不是必選的人生選項，自己一個人也能很好，至少要生不能影響到自己原先生活品質太多，「為了生小孩願意過苦日子的人越來越少了」。

▲▼興隆公宅2區7月招租，實品屋首度開放媒體拍攝。（圖／記者葉佳華攝）

蔡峻維舉例，細看全球前三大生育率最低的國家，台灣、韓國、新加坡，都深受傳統華人觀念壓迫，把養育子女的責任加諸女方，這也是現代女性抗拒的一大原因；如果還要將傳統觀念加諸在女性身上，那願意生的只會更少。

蔡峻維指出，租金相對低廉但住房品質好的住宅對結婚率與生育率有很大幫助，據統計「台北市興隆1區社會住宅」住戶資料，共計13對佳偶於設籍後結婚，結婚率為9.84‰，為全國的 1.6 倍；承租戶於設籍後共出生20位嬰兒，出生率為15.13‰，為全國的 1.8 倍。

「社會住宅讓年輕家庭居住安定，促進結婚率、生育率提升。」蔡峻維說，一個穩定舒適安全附有托幼設施的居住空間，可提升結婚率跟生育率，而現在買不起房或租不好房也直接影響到生育率，「那些說高房價跟生育率無關的人可否做點功課，不要出來亂帶風向」。

蔡峻維表示，大家該對有孩子的家庭更尊重，生養負擔極為沉重，把一個孩子從小養到大，最少就是一台賓士，富養些就是一台法拉利，這樣的經濟負擔不是每個人都可以承擔。

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