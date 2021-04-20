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丁怡銘「做圖打完立委換嗆立法院長」　楊寶楨：傲慢行徑應道歉

▲▼丁怡銘現身立法院 受訪 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲丁怡銘回鍋立院擔任顧問事件曝光，隨即傳出丁打電話到游錫堃辦公室嗆聲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院前發言人丁怡銘去年11月誣指台北市牛肉麵節冠軍用萊牛，最終辭職負責，但他在今年3月回鍋政院擔任顧問，月領約12萬。針對傳出打電話到立法院長游錫堃辦公室開嗆，民眾黨發言人楊寶楨直言，丁的惡劣行為形同「侵門踏戶」，應向立法院道歉。

對於近日傳出丁怡銘直接打電話到立法院長游錫堃辦公室開嗆，游錫堃20日受訪時也間接證實，他表示，兩院都是憲政機關，應相互尊重，「有什麼事循正常管道」，才可避免紛擾。

民眾黨發言人楊寶楨表示，行政院顧問丁怡銘上任後，爆出致電立法院長游錫堃辦公室開嗆、興師問罪一事，游錫堃院長要求政院循正常管道溝通，「丁怡銘一連串失控的行為，凸顯蘇貞昌內閣一貫的傲慢心態，蘇貞昌必須為這種藐視國會的行徑，正式向立法院道歉」。

楊寶楨說，丁怡銘從先前在國會指揮小編做圖打立委，到直接開嗆立法院長，公然藐視國會殿堂。國會是國家立法機關，委員均是人民一票一票所選出，代表了人民的意志，而院長更是立院大家長，這樣「侵門踏戶」的惡劣行為，朝野應該共同譴責。

楊寶楨表示，行政院與立法院同屬憲政機關，行政系統卻介入立院運作，儼然將立法院當成轄下單位，行政院應當道歉，不該放任這樣無視憲政體制運作的行徑。

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