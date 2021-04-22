《房屋稅條例》新制排除法人分割房產避稅　粗估影響3200萬元稅收

▲行政院22日拍板《房屋稅條例》部分條文修正草案。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

行政院22日通過《房屋稅條例》部分條文修正草案，增定適用住家房屋現值在新台幣10萬元以下免徵房屋稅規定的要件，以防杜規避稅負，維護租稅公平。

財政部說明，為避免房屋所有人藉編釘或增編房屋門牌號碼，將房屋分割為小坪數出租獲利，卻適用低價房屋免稅規定，因此研擬修正《房屋稅條例》部分條文修正草案。

其中原第15條第1項第9款規定住家房屋現值在10萬元以下免徵房屋稅，修正成，排除非屬自然人（如：法人）持有者的適用，且自然人持有以全國3戶為限，並自2021年7月1日施行。

此外，配合政府功能業務與組織調整，修正第12條定明房屋稅徵收期間為每年5月1日至5月31日，課稅期間則為上一年7月1日至當年6月30日，俾切合實務需要。舉例，若2021年5月1日收到房屋稅稅單，其所屬的期間為2020月7月1日至2021年6月30日為止。

財政部表示，此次修正草案是行政院日前通過的「健全房地產市場方案」所定執行措施及推動期程辦理，經通盤考量審慎評估後而提出，以維護租稅公平。

對於修法後影響的狀況？財政部次長李慶華指出，若為法人的話，人數大概為1萬898人，其擁有的房屋戶數是3萬8280戶，粗估影響稅收約3200萬元；至於自然人持有超過3戶以上的部分，人數大概為1萬8686人，影響的房屋戶數是4萬7878戶，相對影響的稅收是2700萬。

至於新制上路後如何稽查？若擁有4戶房屋以上的人，是否要主動向稅捐稽機關登記？李慶華表示，修法分成兩部分，第一部分為，現在自然人的房屋已超過3戶，那麼修法以後，明定2021年7月1日到2021年7月31日期間內，可向稅捐稽機關擇訂他適用免稅的3戶，但若未擇訂，則由稅捐稽機關從優擇訂；當然之後要來變更，以下一期為例，期限是2022年6月30日之前可申請變更，可以申請擇定變更範圍。

李慶華繼續說，若修法之後才超過3戶，財政部規定自申請者從超過3戶當天後30天內，可向稅捐稽機關申報，再則訂其免稅範圍；若修法前後都是3戶以下的，原則上不用向稅捐稽機關申請，稅捐稽機關會主動用系統，直接訂定免稅。

▼《房屋稅條例》修法重點。（圖／財政部提供，點圖可放大）