獨／康友董座涉炒股關鍵IP曝　北檢聲押禁見不成將提抗告

▲北檢將對涉嫌炒股的陳民郎獲交保裁定提起抗告。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

康友製藥董事長陳民郎，涉嫌與逃亡遭通緝的前董座黃文烈、大陸商人王命亮等人，在2018年間炒作康友股票，陳民郎否認犯行，但據了解，辦案人員發現，涉及炒股的人頭帳戶是從陳民郎名下的IP位址下單交易，台北地檢署因此認為他違反《證交法》罪嫌重大，但法院認為陳不是炒股核心人物，只裁定30萬元交保，北檢不服，將抗告。

2020年8月間，當時股票還在上市的康友-KY自行發布重訊，證實董事長黃文烈等高階主管，分別失聯、辭任後，檢調積極介入偵辦，發現黃文烈早在2018年間，涉嫌以不實財報，隱匿大陸孫公司六安華源財務不佳情形，聯合大陸金主王命亮、台灣作手炒股，1個月內把康友股價從372元炒高至538元。

▲陳柏榮疑是康友炒股案中協助調度資金的大帳房。（資料兆／記者劉昌松攝）

檢調首波搜索約談炒股集團重要帳房、黃文烈侄子陳柏榕等人後，持續清查追出立委吳怡玎父親吳光訓、三洋威士比家族陳和順等人也涉嫌炒股，再從相關跡證中，發現作手鄭光育、「周老師」，也疑似參與集團運作，仔細比對發現，原來2020年底接任康友董座的陳民郎，以前當投顧老師時就化名「周定」，而且相關進出炒股的部分人頭帳戶，就是從陳民郎的IP位址登入、下單。

專案小組20日再次發動搜索約談陳民郎、鄭光育等人後，依違反《證交法》等罪嫌重大，有勾串逃亡之虞等理由，向法院聲請羈押，台北地院卻認為，陳、鄭並非炒股核心人物，雖然供詞與其他被告證人矛盾，仍在21日裁定讓陳30萬元、鄭15萬元交保，北檢22日對此表示不服，將盡快提起抗告。

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