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大陸首支「mRNA疫苗」亮相上海　預計5月開展三期臨床試驗

▲▼大陸首支國產mRNA疫苗亮相上海。（圖／翻攝自微博）

▲大陸首支國產mRNA疫苗亮相上海。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

新冠疫苗研發一直備受關注，中國疾控中心主任高福日前出席2021全國疫苗與健康大會時就有提到，「研發經典傳統疫苗時，別忽略mRNA疫苗帶來無限可能」。第八屆中國（上海）國際技術進出口交易會（下稱「上交會」）於15日至17日在上海召開，其中大陸mRNA新冠疫苗首次公開亮相。

據《健康時報》報導，該疫苗由雲南沃森生物技術股份有限公司及艾博生物聯合軍事科學院軍事醫學研究院共同研製，據艾博生物創始人英博博士透露，mRNA新冠疫苗（ARCoV）目前已進入Ⅱ期臨床尾聲，進展順利，預計將於5月開展海外Ⅲ期臨床試驗。

目前，大陸國內尚有兩間疫苗企業處於mRNA新冠疫苗研發階段，其中斯微（上海）生物科技有限公司於今年1月4日，收到國家藥品監督管理局核准簽發的mRNA新冠疫苗的《藥物臨床試驗批件》，成為大陸國內第二間獲批臨床試驗的疫苗企業，並於3月25日正式啟動Ⅰ期臨床試驗；今年2月，珠海麗凡達生物已交付國家相關權威單位進行動物試驗和藥效驗證。

截至目前，全球共有兩款mRNA疫苗獲批，分別為德國BioNTech公司與輝瑞合作研發的BNT162b2，以及美國Moderna公司研發的mRNA-1273，二者在臨床試驗中展現出的保護率均超過90%，是目前國際上保護率數據最高的新冠疫苗。但兩者儲運溫度條件相對苛刻，分別需要攝氏零下70度和零下20度。

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