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自費AZ疫苗明施打！雲林已43人預約　務必帶「雙證件」+550元

▲臺大醫院雲林分院3月23日日由院長黃瑞仁與其他9位醫護同仁率先施打AZ（AstraZeneca）疫苗。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲臺大醫院雲林分院3月23日日由院長黃瑞仁與其他9位醫護同仁率先施打AZ（AstraZeneca）疫苗。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

新冠狀病毒疫苗自費接種昨日開放預約，中央流行疫情指揮中心釋出1萬劑、5千人份，雲林縣自費疫苗截至今天中午共有43人預約，將於明天開始施打，雲林縣衛生局表示，自費疫苗目前由臺大雲林分院開設接種門診，必須自付550元費用。

衛福部宣佈21日起開放自費接種疫苗，民眾為商務、出國工作、留學及就醫等人道考量者可預約施打。雲林縣由臺大雲林分院提供門診服務，臺大雲林分院指出，醫院4月19日起開始接受自費疫苗接種服務預約，21日起於每周一、二、三、五下午2:00於斗六院區實施。

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▲臺大醫院雲林分院3月23日日由院長黃瑞仁與其他9位醫護同仁率先施打AZ（AstraZeneca）疫苗。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲新冠狀病毒疫苗自費接種昨日開放預約，中央流行疫情指揮中心釋出1萬劑、5千人份，雲林縣自費疫苗截至今天中午共有43人預約，將於明天開始施打。（圖／記者蔡佩旻攝

臺大雲林分院說明，就醫報到地點位於新醫療大樓注射室前，民眾須自付費用550元(含COVID-19疫苗接種紀錄卡)，施打當天務必請帶健保卡、身分證(居留證)及護照。臺大雲林分院表示，民眾要接種自費疫苗，請事先上網預約，不接受現場掛號，目前開放兩周預約，至5月2日止，截至今天中午已預約43人。洽詢電話：(05)5323911轉5190。

▲臺大醫院雲林分院3月23日日由院長黃瑞仁與其他9位醫護同仁率先施打AZ（AstraZeneca）疫苗。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲就醫報到地點位於新醫療大樓注射室前，民眾須自付費用550元(含COVID-19疫苗接種紀錄卡)，施打當天務必請帶健保卡、身分證(居留證)及護照。（圖／記者蔡佩旻攝）


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