颱風真的會這樣轉！鄭明典曝「直角轉彎」原因　網：閃台灣太明顯

▲強颱舒力基路徑預測。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）

記者李宜秦／台北報導

今年第二號颱風舒力基發展為強烈颱風，不過因為路徑往東北方轉，對台幾乎沒有影響，僅東半部降雨機率提高。針對民眾疑惑「颱風真的會這樣轉嗎？」氣象局長鄭明典解釋，因為定位點不連續，所以有些預測路徑畫出來，轉彎角度更尖銳。

鄭明典表示，最近常有人問「颱風真的會這樣轉嗎？」他指出，因為定位點不連續，所以有些預測路徑畫出來，轉彎角度更尖銳。現在模式預報能力進步很多，當不同模式預報結果相互趨近，然後時間上穩定，模式預報的可信度通常就很高。

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對此，有網友表示，「這樣比較沒傷害」、「有沒有一種叫缺水模式」、「90度大轉彎」，也有網友直呼，「神啊！起碼來個擦邊球吧！」、「這個颱風是故意不來台灣的嗎？閃的也太明顯了吧！」、「是誰在台灣右邊建立隱形牆壁...這幾年颱風到那邊都被彈走」。

氣象局表示，第2號颱風「舒力基」20日上午8時位於鵝鑾鼻東南方950公里的海面上，未來將從呂宋島東方海面北上，之後轉向東北東逐漸遠離，直接影響臺灣機率較低。

但要特別注意的是，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、西南部沿海地區及澎湖、金門最近幾天易有長浪發生，尤其在基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島易有3米以上的浪高出現，海邊活動務必注意安全。