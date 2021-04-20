永和山水庫乾涸古蹟重現吸人潮　台水「關鐵門上鎖」擅闖罰5萬！

▲永和山水庫乾涸見底，意外造成觀光熱潮；台水公司表示，已將進出水庫之鐵門上鎖及設置警示牌，擅闖者將處1萬元以上到5萬元以下罰鍰。（圖／翻攝自爆料公社）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份永和山水庫因為旱象嚴重，水庫乾涸見底，淹沒在水庫底40年的永安橋，重見天日，意外成為民眾探訪熱門景點，負責管理水庫的自來水公司表示，倘因少數民眾進入蓄水範圍導致污染，將影響高達8萬以上住戶之飲用水安全，已將進出水庫之鐵門上鎖及設置警示牌，擅闖者處1萬元以上到5萬元以下罰鍰。

苗栗縣政府表示，2020年迄今，苗栗地區降雨偏少，永和山水庫因旱象乾涸水位降低，長年淹沒於水庫底之伯公廟、古厝及永安橋等遺跡陸續浮現，意外造成觀光熱潮，少數民眾反而因好奇進入庫底遺跡區探訪，甚至有機車闖入之亂象。

台水公司指出，永和山水庫為苗栗縣竹南鎮、頭份市、造橋鄉等區域之重要民生水源，倘因少數民眾進入蓄水範圍導致污染，將影響高達8萬以上住戶之飲用水安全。因水庫底之伯公廟等遺跡位處永和山水庫蓄水範圍，非公告遊憩區域，台水公司已將進出水庫之鐵門上鎖及設置警示牌，告知民眾水庫蓄水範圍均屬限制活動區域。

另外，已協調當地警方加強勸導，如仍不依法離開，將依水利法第54-1條第1項第7款及第93-3條第1項第1款規定，因違反水庫主管或管理機關公告許可之遊憩範圍、活動項目或行為，予以舉發處1萬元以上到5萬元以下罰鍰。仍呼籲民眾切勿因一時遊興而損及公共飲水安全，共同保護水源重地及避免危險發生。

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