台中火噬3童！大人3度懺悔「不罵你們」　友嗆：怎能丟著追大甲媽

記者黃翊婷／綜合報導

台中市中區中華夜市18日一場大火奪走5歲邢姓女童及5歲、3歲易姓小兄妹的生命。據了解，易、邢兩家人當晚外出打零工，沒想到卻發生這樣的憾事，邢父的同居女友事後頻頻在臉書PO文，自責沒有照顧好孩子，「拜託你們回來爸爸、媽媽身邊好嗎？爸爸、媽媽不會罵你們了」，沒想到卻遭友人在臉書文章底下留言回嗆，「別再說那些了，他們會這樣，是你們這3個大人造成的，為什麼能丟著他們去追大甲媽？」

▲邢父的同居女友在臉書PO文。（圖／翻攝自Facebook／當事人）

由於消防局第一時間指出，救火人員到場時屋內只發現3名幼童，未見有家長在場，引起各界議論，為何易、邢2家的家長會將小孩獨留家中。據了解，易父、邢父及其女友3人18日晚間外出打零工，由易母一人照看3名小孩，沒想到卻發生這樣的憾事；易母19日在台中殯儀館落淚表示，當時她出門吃消夜，回家要上樓的時候發現煙霧瀰漫，「已經來不及了！」

事發之後，邢父的同居女友一連在臉書PO出3篇文章悼念孩子，自責沒有照顧好他們，「你能不能回到媽媽身邊！你怎麼說離開媽媽，就離開媽媽，一場意外你們3個無辜的孩子，就離開了媽媽」、「你們知不知道，你們突然離開了我們，是我無法接受的事實，最愛的XX（小孩名字），媽媽真的很愛你，因為一場大火把你們給帶走，你要爸爸、媽媽、阿姨、叔叔怎麼接受」。

▲友人留言回嗆。

而在最新一篇文章中，邢父的同居女友頻頻拜託孩子們回來爸爸、媽媽身邊，「爸爸、媽媽不會罵你們了，也不會責備你們了，好嗎？拜託你們，求求你們，再回來（讓我們）抱抱你們好嗎？」然而，她的友人卻在文章底下留言回嗆，「別再說那些了，他們會這樣，是你們這3個大人造成的，為什麼能丟著他們去追大甲媽？」、「是不是只有妳自己知道，就我看到的，妳常把小孩丟著」。

對此，邢父的同居女友在留言處回應，「我是去工作，工作上難免帶孩子不方便！最起碼其餘時間孩子都在身邊，最起碼我敢講，畢竟是我們自己私下自己人知道，還有每個人都有不一樣的人生。」

由於火災發生之後，兩家人的鄰居、理髮店分店員工紛紛向媒體透露，他們將孩子獨自留在家中已經不是第一次，甚至有疑似家暴行為，將小孩反鎖在2樓屋內，左鄰右舍多次勸告，家長都不聽，還遭反嗆「你們沒資格管我的小孩」。對此，社會局表示，易家確實有多次通報紀錄，但通報獨留只有一次，至於鄰居說的小孩被反鎖在屋內，訪視時並沒有發現這種情形。

▼邢父同居女友的另外兩篇PO文。

▼火災現場的騎樓還留有小孩的腳踏車。（圖／記者李忠憲、白珈陽攝）