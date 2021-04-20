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社會 社會焦點 保障人權

台中大火奪3童命！得知2家人皆清寒　後事他免費全包了

記者黃翊婷／綜合報導

台中市中華夜市18日一場惡火奪走3名幼童性命，由於孩子們分別來自2個家庭，都是中低收入戶，家中經濟狀況不佳，其中邢姓女童的祖父才剛過世不久，如今又發生這樣的憾事，讓家屬大受打擊。一生禮儀公司負責人林邦懷聽聞2家人的狀況，主動表明願意免費協助辦理後事。

▲▼台中中華夜市火警，3童命喪火窟。（圖／記者李忠憲攝）

▲3名幼童命喪火窟，讓2家人十分痛心。（圖／記者李忠憲攝）

警方調查，起火的3層樓透天厝1樓是理髮廳，2、3樓則由邢男一家、易男一家與其他房客承租，事發當晚，邢男與王姓女友、易男外出，3名小孩便由易妻照料，而易妻當晚將邢姓女童及易姓小兄妹（5歲、3歲）哄睡後即離開房間，怎料孩子們卻疑似趁大人不注意把玩打火機，不慎引發火勢，最終釀成3死悲劇。

據了解，2個家庭都是中低收入戶，經濟狀況不佳，事發當晚3名大人外出前往大甲，其實是因為友人介紹接下陣頭相關工作，前去擔任雜工，賺取一天約1000元的薪水添補家用，沒想到才抵達現場不久，就接到家裡起火的通知。

一生禮儀公司負責人林邦懷聽聞2家人的狀況，得知邢男的父親（女童的祖父）剛過世不久，因此主動表明願意協助辦理3名孩子的後事，而且費用全免，讓家屬相當感激。

▲▼台中中華夜市火警3童殞命，法師回現場招魂。（圖／記者白珈陽攝）

▲法師前往現場招魂。（圖／記者白珈陽攝）

2家人19日下午回到事發現場招魂，過程中易男含淚表示，這天原本是3歲女兒的生日，他還準備了蛋糕、玩具當作生日禮物，一家人準備快快樂樂慶生，沒想到卻發生意外，愛女的生日變成忌日，一家人就此天人永隔。而邢男的女友王女雖非邢姓女童的親生母親，仍捧著靈位，隨著法師的腳步走上車，哭喊著「媽媽帶你回家」，場面十分哀悽。

至於詳細的起火原因，相關單位仍在積極調查中。

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