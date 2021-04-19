免費施打！上海台胞開始接受新冠疫苗接種

▲全國台企聯會長李政宏與其他台商是上海首批登記預約、前往接種疫苗的台灣人。（圖／記者趙禕攝）

記者趙禕/上海報導

大陸國台辦在本月14日宣佈在大陸居住的台灣人可以接種疫苗之後，上海市立即開始安排接種疫苗的相關程序，率先自4月19日開始為居住在上海的台灣人接種疫苗。全國台企聯會長李政宏及部份上海市嘉定區台商、台眷成為政策開放之後第一批在上海登記預約並前往接種疫苗的台灣人。

今天上午台灣人前往接種疫苗的整個流程非常迅速流暢，在核對預約信息、填寫同意書之後，馬上可以接種，在打完疫苗後聽取醫護人員說明注意事項，立即可以當場領取接種憑證，手機端的健康雲應用程序也立即顯示已經在什麼時間、什麼地點接種的疫苗種類；整個流程大約5分鐘就可以完成，在按規定留在休息區觀察30分鐘後就可以離開。

▲全國台企聯會長李政宏施打疫苗 。（圖／記者趙禕攝）

對在上海接種疫苗期待已久的李政宏會長說，「防疫工作的上半場是隔離，下半場就是抵禦。事實證明接種疫苗對於重症的防護力是百分之百，所以不管是為了自己的健康，或是為了早日恢復正常的生活，以及經濟能夠重啟；呼籲台灣同胞們趕緊一起來接種疫苗。」李政宏也表示，在接種疫苗之後經過科學的檢測驗證有效的情況下，樂見台灣能夠就此縮短台灣人返台後的隔離時間。

▲全國台企聯會長李政宏與夫人，施打疫苗後留置觀察30分鐘。（圖／記者趙禕攝）

對於在大陸接種疫苗會不會有疑慮，多數在大陸接種過疫苗的台灣人都表示沒有這樣的顧慮，畢竟截至4月15日，中國大陸已經有超過1億7千9百萬人接種了新冠疫苗，還沒有出現嚴重不良反應的案例。今天在現場接種疫苗的台灣人在打完疫苗之後也都表示沒有出現不舒服的情況。

▲台胞接種點登記踴躍。（圖／記者趙禕攝）

今天上午上海市各區都分別設立了幾個專門的台胞接種點，準備前往接種疫苗的台灣人在提前預約的時候就可以選擇就近的接種地點，按照預約的時間前往。在預約名額不滿的情況下，也有臨時決定接種疫苗的台灣人當場預約立即接種。

上海市政府在國台辦宣佈台灣同胞可以在大陸免費接種新冠疫苗之後，立即做好相應的準備工作和接種程序，台灣人利用手機應用程序登記預約的操作非常簡單流暢順利。李政宏表示，中國大陸政府在落實推廣台灣人在大陸享受同等國民待遇的工作不遺餘力，有越來越多的利好政策，尤其是在大陸辦理台灣居民居住證之後，越來越容易享受這些優惠政策和生活上的便利；像這次的疫苗接種，就讓在大陸的台灣同胞能夠感受到真心實意的關懷，充份體現出兩岸一家親。

▲上海服務台胞預約打疫苗，流程透明方便 。（圖／記者趙禕攝）

台灣人在大陸在知情、同意、自願的前提下，憑台灣居民居住證或大陸醫保參保憑證，可以直接在居住地登記接種疫苗。沒有台灣居民居住證或是大陸醫保參保憑證的人，由其向居住地縣級以上台辦提出申請，由縣級以上台辦組織到指定接種單位進行統一接種；在大陸各級各類學校的台灣師生則納入當地疫苗接種工作統一安排。