高雄男女牽手硬闖輕軌軌道還慢慢走　司機嚇壞長按喇叭10秒

▲民眾拍下有人未依規定穿越輕軌鐵軌 。（圖／翻攝點.高雄）

記者洪靖宜／高雄報導

有網友在臉書社團「點.高雄」PO文，指出日前搭乘高雄環狀輕軌，途經民生醫院站時，司機突然按喇叭，仔細一看原來是有對男女疑似貪快抄近路，怒轟他們硬闖軌道、踩踏草皮又裝聾，雖然他們快速通過並未造成傷亡，但該行為引起網友撻伐；高捷公司表示，高雄輕軌軌道路線除了在十字路口依循號誌燈指示通過外，人車不得隨意跨越輕軌軌道，違者最高可處7500元罰緩。

▲司機急按喇叭 。（圖／翻攝點.高雄）

有民眾拍下影片，指出17日搭乘輕軌經過民生醫院，司機長突然長按了喇叭約10秒，仔細一看原來是一對男女疑似因貪圖方便，無視輕軌開來，牽手慢慢跨越軌道過馬路，讓拍下這段畫面的民眾直呼：「硬闖軌道踩踏草皮又裝聾，無視輕軌來了，距旁邊20公尺就有平交道不走，看了只能搖頭」，所幸沒有造成人員傷亡，但不少網友看到影片直呼「三寶」、「誇張」、「好危險 幸好沒發生意外」。





▲高捷公司會再加強宣導請民眾留意勿任意跨越軌道區 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

高捷公司表示，高雄輕軌軌道路線除了在十字路口依循號誌燈指示通過外，人車不得隨意跨越輕軌軌道，違者將依大眾捷運法第50條「非大眾捷運系統之車輛或人員，闖入軌道區」，開罰行為人或駕駛人1500元以上7500元以下罰鍰。

高捷公司目前輕軌路段在路廊有路緣石、綠籬、防撞桿/鍊條及警告標示，亦會再加強宣導請民眾留意勿任意跨越軌道區，不但影響行車安全，也嚴重危及自身安全，違者將由高捷公司或捷運警察隊告發開罰。

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