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蒙古國草原大火燒延燒至內蒙　陸邊境緊急出動600餘人阻截

▲內蒙自治區錫林郭勒盟緊急出動600餘人阻截蒙古國草原大火延燒。（圖／翻攝人民日報）

▲內蒙自治區錫林郭勒盟緊急出動600餘人阻截蒙古國草原大火延燒。（圖／翻攝人民日報）

記者魏有德／綜合報導

蒙古國蘇赫巴托省境內昨（18）日發生草原大火，發生地位於中蒙邊境一帶，火勢迅速蔓延至大陸內蒙古自治區錫林郭勒盟。對此，錫林郭勒盟立即組織600餘人撲救，並將靠近邊境一線明火全部阻截在邊境巡邏道和防火隔離帶以北。

▲蒙古國草原大火延燒至緊鄰的大陸內蒙自治區錫林郭勒盟。（圖／翻攝人民日報）

▲蒙古國草原大火延燒至緊鄰的大陸內蒙自治區錫林郭勒盟。（圖／翻攝人民日報）

《北京青年報》報導，蒙古國蘇赫巴托省18日達里崗嘎縣發生的草原大火肆虐該縣多地後，經過額爾登查乾縣，蔓延至中國境內。該省雖緊急動員各縣縣長辦公廳公務員、消防隊員、邊防部隊分隊和當地牧民等150餘人展開撲救工作，不過，在強風嘉持下，撲滅作業難度增加，一度延燒至中蒙邊境。

對於蒙古國這場突如其來的草原大火，位於兩國邊界的大陸內蒙自治區錫林郭勒盟首當其衝，由現場撲救照片可以發現，消防人員在邊界處設下一道防火隔離線，沒有人員傷亡，但起火面積及損失仍在評估。另根據蒙古國緊急情況總局網站顯示，蘇赫巴托省達里甘嘎縣18日發生的草原大火已完全撲滅。

據了解，蒙古國春季乾旱少雨多風、氣溫逐漸回升，是森林草原火災的高發季節。據統計，蒙古國2019年共發生森林草原火災121起，其中蘇赫巴托省便發生11起。這次蒙古國草原火災燃燒面積約為1800平方公里（長約60公里、寬約30公里），原因正在調查中。

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