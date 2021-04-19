台中火警3童命喪樓梯間　鄰居控「媽媽疑在2樓只顧滑手機」

記者黃翊婷／綜合報導

台中市中華路一棟民宅18日晚間10時許突然發生大火，造成3名幼童死亡、2名大人受傷。其中，不幸罹難的3名幼童來自兩個家庭，鄰居聲稱，事發當下易姓小兄妹的父親跑去大甲看媽祖回鑾，母親疑似就在2樓滑手機，卻沒有在第一時間救出子女。

▲易姓一家住在2樓，刑姓一家則住在3樓，兩家人都是低收入戶。（圖／記者白珈陽攝，下同）

根據消防人員調查，現場為2層建築物，3樓是鐵皮加蓋，1樓為美髮剪燙店，2樓房間起火燃燒，燒毀房內寢家具，消防人員在3樓下2樓的樓梯轉角處發現3名小孩（5歲刑姓女童、5歲易姓男及3歲易姓女童），初估燃燒面積約30平方公尺，財物損失約10萬元。

刑父接獲通知急忙趕回家，得知愛女全身燒傷超過30％，根本救不回來，十分難過。他坦言，曾看過易姓男童在房間裡面玩打火機，當時有馬上搶下來，沒想到卻還是發生這樣的憾事。

▲鄰居也提到，曾聽說孩子會玩打火機。

鄰居與美髮店店員向《自由時報》指控，易父會對5歲的兒子家暴，曾用電線綑綁、鞭打，事發當下他不在家，疑似是跑到大甲看媽祖回鑾，而易母當時人好像就在2樓房間滑手機，卻沒有第一時間救出子女；對此，台中市民政局長吳世瑋事後也趕赴現場了解狀況，但對於鄰居指控的內容，仍有待進一步調查釐清，到時再由社會局出面說明。

另外，關於火災發生原因是否與幼童玩打火機有關，也還有待火調科進一步分析。