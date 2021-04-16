沙塵暴襲擊大陸！「7分鐘淹沒」內蒙古一棟樓　人出門成兵馬俑

▲大陸北方遭遇沙塵暴。（圖／翻攝自央視）

記者鄭思楠／綜合報導

中國北方又一次遭遇了大範圍的沙塵天氣。14日上午開始，內蒙古西部、甘肅中西部、寧夏中北部先後遭遇沙塵襲擊。在呼和浩特市，沙塵來襲，在7分鐘的時間裡，一棟樓被沙塵「淹沒」。15日下午14時，大風和沙塵到達北京西北部邊界，之後北京城瞬間變成屎色。

▲▼內蒙古一棟7分鐘內被淹沒。（圖／翻攝自微博）

大陸中央氣象台14日傍晚6時再度發布沙塵暴藍色預警，本次已經是大陸今年第三輪沙塵暴天氣。4月15日，內蒙古、北京、河北等地遭遇了大風、沙塵天氣。

北京市氣象台已於4月14日10時30分發布大風黃色預警信號、16時30分發布沙塵藍色預警信號。15日下午，大風中降雨伴隨泥沙，幼兒園、中小學取消戶外活動。4月15日，截至15時，大風攜裹沙塵，北京天空陰沉，多地下起泥雨。

▲北京下泥雨。（圖／翻攝自微博）

就在沙塵滾滾而來的同時，北京還遭遇了雷雨天氣，混合著沙塵的雨水從天而降，讓不少網友感嘆北京「下泥了」、「昨天的洗車錢白花了」、「洗車店笑開了花」。還有網友發文稱，出去了一趟回來，已經變成兵馬俑。

據悉，這次沙塵起源地仍是來自蒙古國和內蒙古西部地區，由於蒙古氣旋和冷高壓天氣系統導致。據14日14時地面觀測資料顯示，蒙古國中西部已出現沙塵。由於上游土壤濕度較3月份偏高，加之降水的抑制作用，此次沙塵強度明顯弱於3月15日和28日的沙塵暴過程。

受冷空氣擴散影響，預計沙塵氣團將從今天（16日）下午開始影響上海，在17日凌晨到上午時段影響最大。