台中2家3童「困樓梯間」命喪火窟　父曝曾搶下打火機：煩惱怎麼賠

記者黃翊婷／綜合報導

台中市中華路一棟民宅18日晚間10時許發生火災，消防人員在3樓下2樓的樓梯轉角處發現刑姓女童和易姓小兄妹，無奈3人送醫急救仍因傷重宣告不治。刑父事後表明，曾看過易姓男童在房間玩打火機，當時馬上就把打火機搶過來，如今發生奪命大火，除了痛失愛女，也很煩惱後續的賠償問題。

▲刑父聲稱，看過易姓男童在房間玩打火機，懷疑火災可能與此有關。（圖／記者白珈陽攝，下同）

據了解，起火的民宅共有3層樓，易姓住戶位於2樓，刑姓住戶則位在3樓。消防調查，現場為2層建築物，3樓是鐵皮加蓋，1樓為美髮剪燙店，2樓房間起火燃燒，燒毀房內寢家具，消防人員在3樓下2樓的樓梯轉角處發現3名小孩，初估燃燒面積約30平方公尺，財物損失約10萬元。

5歲的刑姓女童獲救後緊急送往澄清醫院平等院區，無奈急救45分鐘仍宣告不治，5歲易姓男及3歲易姓女童則送往中國醫藥大學附設醫院救治，均在搶救後宣告不治。另外，現場還有一名劉姓女子（27歲）、張姓租客（58歲）也雙雙受傷送醫，經過治療已無大礙。

▲易姓、刑姓兩家人都是低收入戶。

根據《自由時報》報導，刑父接獲通知趕抵住處，得知女兒全身燒傷超過30％，根本救不回來，他難過表示，曾看過易姓男童在房間玩打火機，當時馬上就把打火機搶過來，事發前一晚因為上班到很晚，睡到晚上7時許才起床，接著就出門辦事，沒想到才離開大約3小時，就發生奪命大火，後續的賠償問題也讓他相當煩惱。

至於火災的發生原因是否與幼童玩打火機有關，仍有待消防局火調科進一步調查釐清。