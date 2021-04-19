老子有錢！頂樓狂倒10多箱禮物　陸土豪喬遷看傻網友　

▲ 浙江土豪喬遷之喜，頂樓狂倒禮物送人，看傻網友 。（圖／翻攝 尔蕞珍貴）

記者任以芳／綜合報導

大陸浙江有一戶土豪人家遷之喜，大手筆買十幾箱禮物從頂樓「丟送」給鄰居，綜合陸媒報導轉載的視頻清楚看見，這戶人家往下丟的東西像下雨，樓下擠滿搶東西人潮，現場還出動空拍機紀錄，大陸網友看傻眼，直說真的很霸氣。

據《網易》報導稱，近日浙江金華一名房東搬新家，從樓上往下傾倒數十箱禮物，吸引附近鄰居、路人上百人哄搶，場面非常壯觀。透過空拍機鏡頭，發禮物地方看起來像剛蓋好的社區，一棟新建成的六層建築物，頂樓擺放十多個紙箱，全部裝滿小禮物。

土豪房東直接把東西往樓下倒也不怕砸傷人。站在樓下民眾也很大膽，上百人圍觀哄搶，現場一度混亂。根據目擊者說，「丟下來東西都是大包的巧克力、日常零食等。」

據瞭解，這是當地一種民俗，屋頂造好以後，代表房子已經造好，房主就會從頂樓往下扔饅頭，之後再放鞭炮。現在物質條件好了之後，扔的物品也比較好。舊時建房義烏人稱起新屋。 需經選地基、破土定基等多個程序，還要選吉時，時辰要與房主的生辰屬相相生相合，不能相沖相剋。

▼ 浙江金華一帶搬新家從頂樓送禮物的習俗 。（圖／翻攝 晨視頻）