花蓮驚天狂搖30秒…雞排店客人全跑光！「最強店員」淡定畫面曝光

記者黃彥傑、莊智勝／花蓮報導

花蓮縣壽豐鄉昨（18日）晚間10時許接連發生2起淺層地震，先後規模分別為5.8、6.2，2起地震相差僅短短3分鐘，且第2波地震強大更大、持續時間更久，長達30秒，不少民眾嚇得急忙出逃。花蓮一家雞排店監視器畫面拍下，當下第2波地震來襲時，顧客紛紛驚慌逃跑，僅有一名「最強店員」神色若定指揮眾人逃生，事後自己仍還留在店內，待搖晃一停止後立刻轉頭回店繼續上班。

▲地震發生前雞排店裡約有3、4組客人。（圖／記者黃彥傑翻攝）

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花蓮一家雞排店監視器畫面拍下，地震來襲前，店內至少有3、4組客人正在點餐、用餐，站再炸物台的老闆娘忙得不可開交；當地震一來、強烈的搖晃感來襲時，站在門口的小情侶當機立斷、率先拔足逃跑；而店內用餐的客人也紛紛起身，拿了手機、錢包就往門口快跑。老闆娘及女店員見情況不對，也跟在客人身後驚慌出逃，僅有一名「最強店員」自始至終神色若定，地震當下不但指揮眾人逃跑，自己還留下來殿後，到地震結束後也沒踏出店門一步，且當搖晃一停止，店員立刻轉身回到櫃台內繼續上班。

▲地震狂搖30秒的當下，店裡客人、老闆娘紛紛驚逃，只有「最強店員」相當淡定，自始至終未踏出店門一步。（圖／記者黃彥傑翻攝）

鏡頭轉到花蓮另家釣蝦場，在地震猛搖得當下，釣蝦顧客顯得冷靜許多，見著池水狂晃，客人卻不為所動，男客更是僅淡淡地回頭看了一眼，隨後神色自若，繼續沉著揮竿釣蝦；僅有畫面遠處的一名女客，在地震來襲時小快跑回到男伴身邊。

這起地震雖未釀成災情，但花蓮部分超市商品自貨架上跌落、吉安鄉影城剪票口也傳出天花板隔板掉落等零星災損。地震測報中心主任陳國昌指出，2起地震皆位在花蓮壽豐鄉，此處是歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊交界，容易發生碰撞摩擦，據統計資料，今年該處就已發生2次規模6以上、12次規模5以上地震。

▼地震來襲時池水狂搖，但釣蝦場內顧客卻不為所動，繼續揮竿釣蝦。（圖／記者黃彥傑翻攝）