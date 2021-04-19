火山噴發前「單月出現爆量型地震」！學者曝5大徵兆：將密集監測

▲台灣發現大屯山「火山通道」。（圖／林正洪團隊提供）

記者謝承恩／台北報導

台灣大屯火山證實為活火山，中央研究院地球科學所副所長林正洪團隊密集觀測火山最新動態。據2021年資料顯示，其「火山岩漿庫」距海平面僅8公里，若噴發後岩漿可能流向金山、天母、士林、北投一帶，加上近期台灣地震頻繁，憂心是否會影響到火山區地層。

林正洪說明，在科技部的經費的支持下，在大屯山放置了上百台地震觀測站，以福爾摩沙陣列的方式觀測火山活動。目前大屯山火山群底下的岩漿面積約為50萬平方公尺，但移動和噴發時間無法預估，但過去都需要數十天，甚至數周的異常前兆。

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根據現有的地質觀測來看，目前這十幾年來的地震頻率都算平穩，一個月至少會有150個、200個，甚至300個大小地震發生。林正洪指出，如果出現「爆量型地震」可能就要多加留意，通常火山噴發前，可能會在一個月內量測到1000個至上萬的地震，並採「快速累進的曲線」上升。





▲中央研究院地球科學所副所長林正洪團隊解釋火山爆發前兆。（圖／記者林育綾攝）

「像近期冰島火山在噴發前，就曾在一個月內出現4、5萬個大小地震，但每個火山的循環都不同，後續還會持續注意火山變化及監測。」如果出現爆量型地震、地殼監測發現有抬升變形、火山岩漿往地表前進、有密集的氣體噴發、氣體成分改變，都可能是火山噴發的前兆。

若火山真的噴發，依照岩漿噴發跟流動的特性，會透過地底下的現成的火山通道噴出地表，但是如果通道被堵住，很可能會轉向另尋新出路。」屆時後受影響地區除了金山、天母、北投、士林一帶都有可能。林正洪指出，「目前資料是沒有噴發的跡象，不用太過緊張。」

根據科學調查，大屯火山群上一次的噴發紀錄是6千前年前，只要是在1萬年前有過噴發紀錄的都算是在活火山，但實際噴發的可能性都還是未知數，大屯火山觀測團隊與科技部，會持續透過即時監測，若真的徵兆出現，也能於提前一個月即時預警，有充足的時間因應。