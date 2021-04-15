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立法院12處違規使用、違建曝光　游錫堃組國會遷建諮詢委員會

▲▼立法院「未來國會願景規劃諮詢委員會」召開首次會議,立法院長游錫堃帶領諮詢委員現地勘查。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院「未來國會願景規劃諮詢委員會」召開首次會議，立法院長游錫堃帶領諮詢委員現地勘查。（圖／記者李毓康攝，以下皆同）

記者楊蕓／台北報導

立法院長游錫堃上任後力倡國會遷建，指示籌組「未來國會願景規劃諮詢委員會」，15日舉行首次會議，並與諮詢委員走訪院區勘查，根據立法院資料，立法院院區違規使用、違建、佔用道路等多達12處。游錫堃表示，立法院未來要改建或是遷建，他沒有預設立場，希望透過成立諮詢委員會，提供未來國會遷建委員會正式討論的基礎。至於他任內的目標，游錫堃則說，「在我卸任之前，能有一個確定的地點，那就很高興了。」

立法院13日發布新聞稿指出，在朝野立委的積極提案下，已收到7件針對國會遷建地點的提案，遷址標的包含台中成功嶺、台北看守所、中正紀念堂等。由於需求及期待各不相同，游錫堃指示籌組「未來國會願景規劃諮詢委員會」徵詢各界專家意見，妥善進行遷建工程的前期幕僚作業，提供未來國會遷建委員會正式討論的基礎。

立法院說明，「未來國會願景規劃諮詢委員會」有21名成員，除了游錫堃、立法院副院長蔡其昌、立法院秘書長林志嘉，經立法院各處一級主管推薦18位各領域專家共同參與，背景涵蓋「建築、都市設計或都市計畫專長」、「政治或國會研究專長」、「其他相關專業」多元專業領域，包含台北市前都發局長林洲民、中華民國無任所大使紀政等人。

▲▼立法院「未來國會願景規劃諮詢委員會」召開首次會議,立法院長游錫堃帶領諮詢委員現地勘查。（圖／記者李毓康攝）

▲游錫堃指示籌組「未來國會願景規劃諮詢委員會」，15日舉行首次會議。

「未來國會願景規劃諮詢委員會」15日舉行首次會議，游錫堃親自主持，並頒發諮詢委員聘書，接著率領諮詢委員勘查立法院區建物老舊或違章的地點，包括圖書館及印刷所違規使用、合作社違建、佔用鎮江街道路、議場歷史建築、管線凌亂等。

游錫堃致詞時指出，立法院現址占地僅1.9公頃，世界先進國家像是美國國會110公頃，德國國會29.5公頃，澳洲國會32公頃，日本國會10公頃，相較之下，立法院空間明顯不足。而國會代表國家門面，建築的象徵意義非常重大，除了會議及內部行政辦公空間外，規劃上應考慮民眾參訪、集會遊行等民意表達訴求的處所，才符合一個民主國家國會園區的基本功能。

「未來國會願景規劃諮詢委員會並沒有預設目標，希望大家能暢所欲言，不拘型式給予專業指導與建議。」游錫堃強調，諮詢委員會的成立目的是提供將來立法院就地興建、改建或遷建的諮詢意見，但立法院屬於合議制，未來不論是要原地改建或是遷建，仍要透過立委組成特種委員會。

對於有人認為國會內部改革不急於國會園區建設，游錫堃說，身為國會行政的立法院長，碰到朝野、地方政府提出7個建議案時，也不能不理會，因此在立委組成特種委員會之前，他認為可以藉此機會讓各界專家學者提供意見，做為先期專業諮詢參考。

至於立法院長任內設定的目標，游錫堃會後受訪時說，不敢有這樣的奢想，目標就是跟諮詢委員會的委員們共同努力，「在我卸任之前，能有一個確定的地點，那就很高興了。」

▲▼立法院「未來國會願景規劃諮詢委員會」召開首次會議,立法院長游錫堃帶領諮詢委員現地勘查。（圖／記者李毓康攝）

▲議場二樓走廊管線凌亂。

▲▼立法院「未來國會願景規劃諮詢委員會」召開首次會議,立法院長游錫堃帶領諮詢委員現地勘查。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院合作社是違章建築。

▲▼立法院「未來國會願景規劃諮詢委員會」召開首次會議,立法院長游錫堃帶領諮詢委員現地勘查。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院印刷所位在群賢樓地下二樓，也是違規使用。
 

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