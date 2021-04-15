　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／國務機要費除罪化闖關　王世堅：就法論法非為誰脫罪

新聞節目中心／綜合報導

攸關國務機要費除罪化的「會計法第99條之1條文修正草案」，15日在立法院財政委員會中排審，引發關注，藍綠都祭出甲級動員應戰。民進黨台北市議員王世堅15日也在ETtoday《雲端最前線》節目中強調，「這事情跟（前總統）陳水扁無關」，民進黨這麼做，純粹就法律論法律，「不是要會誰脫罪」；國民黨新北市議員葉元之則點出2大關鍵問題。

▲▼葉元之,王世堅。（圖／翻攝雲端最前線）

立法院財政委員會15日排審《會計法》條文修正草案，但涉及國務機要費除罪化，遭國民黨團質疑是為前總統陳水扁脫罪；財委會民進黨籍召委郭國文則強調，政府各部門的特別費已除罪化，沒道理國務機要費不能除罪化，這是為了制度公平性。

王世堅在節目中也指出，「其實這事情跟陳水扁無關」，扁沒有一個案件是國務機要費，而先前前總統馬英九倒是有特別費案，過去也已修法，「所以蔡易餘回答得很對，這是要導正《會計法》的一些小錯誤，這一點是對的」。

王世堅進一步說，陳水扁被影響到的是實質影響力，因為過去的種種是非，他也已經付出代價、關了6年，「所以我認為修法歸修法，不要把陳水扁扯上任何關係，這才是對的；民進黨這麼做，純粹就法律論法律，不是要為誰脫罪」。

王世堅並提及，法律最重要，就是它的立法原意及精神，且過去已針對《會計法》，把特別費的部分做了修正，那國務機要費也是一樣的。他指出，國務機要費的原意，也是容許總統應就重要事情、不管國內外交涉的對象，有酬庸、獎勵必要時支出，而既然人民的原意是這樣，法律的原意也就是這樣。

▲▼葉元之,王世堅。（圖／翻攝雲端最前線）

葉元之則說，這次的修法有2個問題，首先是「程序」，今天民進黨團也動員，代表非常重視這項法案，但審查過程中，行政機關包含總統府、法務部長等都沒列席，連討論空間、專業意見提供都沒有，當然令人覺得這是一個政治性的法案，「程序上的確是有些鬆散」。

葉元之接著說，國民黨立委賴士葆今日也提及，過去審特別費時，有7000多個首長捲進去，可說是血流成河，而當時沒將國務機要費一起討論，就是民進黨團總召柯建銘認為，扁的案件正被審理中，恐會被人認為是為個案解套，「那回到今天，扁的案子解套了嗎？」事實上還沒定讞，「所以若依照先前柯總召的邏輯，是否應該要等到扁案定讞後再改法案，否則會被認為是因人設事？」

《雲端最前線第1011集完整節目FB》

《雲端最前線第1011集完整節目Youtube》

ET快訊
快訊／花旗宣布退出台灣等13國消金事業　花旗台灣回應了！
快訊／花旗宣布退出13國消費金融事業　台灣也在名單中
快訊／拜登出重手制裁俄羅斯　驅逐10俄駐華盛頓官員
荳荳心碎發聲！　曝「何孟遠認劈腿1個多月」痛批
獨／高雄男天天應酬...「孵出1顆雞蛋」醫驚呆
快訊／終於現身！馬雲神隱數月「首曝光」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

林口8頭牛染牛結節疹就地撲殺焚化！列管1709頭16日完成疫苗施打

馬政府會晤美方友人「下一站見蔡英文」　陳以信：民進黨從未感謝

陶德請藍綠白立委提建議他將帶回給拜登　全場「無人」提美豬議題

新北爆「牛結節疹」！北市已列管73頭牛　16日打疫苗預防

影／國務機要費除罪化闖關　王世堅：就法論法非為誰脫罪

國民黨歡迎陶德訪台　要蔡英文政府回答這3個問題

柯文哲：太魯閣號事故「不能只歸咎包商」　正視台鐵「運工機電」分歧

陶德訪台共機來亂　國防部證實2架殲16進入我西南空域

蘇貞昌見陶德訪團秀防疫成績單　盼美方重啟TIFA、BTA簽署

溫朗東稱「八仙罹難者」慰問金僅百萬　國民黨：善款專款專用

非裔少尉遭警察違法逮捕很悲憤　 「我為國家效力，你們這樣對我」

《玩命關頭9》最新預告

「哥！警察推我」高中生不服盤查 被搭肩觸碰秒爆氣...罵教官偏袒

後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

柵欄升不到5秒降下...車卡平交道 對向男急舉神救援「下秒火車駛過」

何孟遠爆「劈腿采子」親密對話全曝光　女友荳荳IG全黑圖...他：看清人生

金正賢道歉了！向徐玄致歉：我很後悔　「會親自上門請求原諒」

黃金鼠「從小愛劈腿」姿勢超母湯　面露謎樣笑容...媽傻眼：是渣女？

畫鍾馗臉「女兒打招呼」犯禁忌　孫翠鳳曝往事：1年4家人突離世

阿好姊姊現身：弟弟不會開車！ 「原本排休假...沒做會被老闆罵」

林口8頭牛染牛結節疹就地撲殺焚化！列管1709頭16日完成疫苗施打

馬政府會晤美方友人「下一站見蔡英文」　陳以信：民進黨從未感謝

陶德請藍綠白立委提建議他將帶回給拜登　全場「無人」提美豬議題

新北爆「牛結節疹」！北市已列管73頭牛　16日打疫苗預防

影／國務機要費除罪化闖關　王世堅：就法論法非為誰脫罪

國民黨歡迎陶德訪台　要蔡英文政府回答這3個問題

柯文哲：太魯閣號事故「不能只歸咎包商」　正視台鐵「運工機電」分歧

陶德訪台共機來亂　國防部證實2架殲16進入我西南空域

蘇貞昌見陶德訪團秀防疫成績單　盼美方重啟TIFA、BTA簽署

溫朗東稱「八仙罹難者」慰問金僅百萬　國民黨：善款專款專用

「鮫島事件」連NHK都不敢報？　高中生探險所有人全慘死

快訊／花旗宣布退出台灣等13國消金市場　花旗台灣回應了！

男偶像籲「祖國幫處理福島核廢水」反被日人笑！　陸網氣炸：丟臉丟到別人家

防堵牛結節！屏大11疫苗快打隊助陣　竹縣市2600牛3日內打完

正妹女星「追公車摔出去」！　手腳全受傷…痛到醫院內摀臉爆哭

「收視不好被檢討」胡瓜想請辭《大集合》　謝忻：這問題一直都在

大霈甩小資女形象樂當貴婦　哀怨等不到人送鑽戒不如靠自己

一直很欣賞采子！　荳荳心痛遭背叛：4月初還私訊跟我關心何孟遠

快訊／花旗宣布退出13國消費金融事業　台灣也在名單中

2年前門太小進不去…白沙屯媽「繞一圈」衝刺車行停駕　信徒看呆了

億萬富豪在私人農場建「受孕樂園」　2條件才能參加...讓20女同時懷孕

政治熱門新聞

快訊／准辭了！林佳龍20日卸任交通部長

重罰逃漏稅！政院修法　最高開罰1億、7年刑期

行政院今拍板修正《稅捐稽徵法》　逃漏稅最高罰500萬

美中大打科技戰　行政院提前布局半導體研發中心、12吋設備投產

柯文哲嗆內政部「沒資格跟我講話」

討論南機場都更　開發單位：居民非高級人才

對台交往準則鬆綁！拜登首發好友訪蔡英文　傳遞友誼與堅定支持

抓到了！農委會廣告稱萊劑「有效益又環保」有誤

陶德訪台　共機又來擾台還嗆「這裡都是中國空軍」

AZ疫苗自費接種「有一劑沒二劑」　游淑慧：6月15日全數過期...

知情人士證實：拜登摯友陶德15日會晤民進黨、國民黨立委

美軍翹腳目視遼寧艦　國防部：台灣有能力

謝長廷稱台灣倒核廢水釀「畸形魚」 　黃子哲打臉曝光主因

拜登好友陶德下午見朝野立委　陳以信：我是以個人身份接受AIT邀請

更多熱門

相關新聞

立法院12處違規使用曝光！游錫堃：遷建在我卸任前有個地點就很高興了

立法院12處違規使用曝光！游錫堃：遷建在我卸任前有個地點就很高興了

立法院長游錫堃上任後力倡國會遷建，指示籌組「未來國會願景規劃諮詢委員會」，15日舉行首次會議，並與諮詢委員走訪院區勘查，根據立法院資料，立法院院區違規使用、違建、佔用道路等多達12處。游錫堃表示，立法院未來要改建或是遷建，他沒有預設立場，希望透過成立諮詢委員會，提供未來國會遷建委員會正式討論的基礎。至於他任內的目標，游錫堃則說，「在我卸任之前，能有一個確定的地點，那就很高興了。」

立院審國務機要費除罪化　藍轟可恥！綠委蔡易餘：法要一致

立院審國務機要費除罪化　藍轟可恥！綠委蔡易餘：法要一致

藍委揭民進黨排審會計法真正目的

藍委揭民進黨排審會計法真正目的

為制度公平！國務機要費除罪化今闖關

為制度公平！國務機要費除罪化今闖關

國民黨團甲動霸佔發言台　杯葛會計法修正納入「機要費」

國民黨團甲動霸佔發言台　杯葛會計法修正納入「機要費」

關鍵字：

雲端最前線直播ET直播國務機要費除罪化會計法立法院

讀者迴響

熱門新聞

叫「雅婷怡君」免費吃一整隻龍蝦！

新北警男男激戰！妻子心碎：小所長「掰彎」我的丈夫

鮮肉所長偷情人夫警員　正宮爆：一天大戰好幾回

小賴打臉何孟遠：他們沒分手！　曝荳荳「最新狀態」崩潰痛哭整天

舒力基龜速衝強颱！最快周五變中颱　大轉彎時間曝

荳荳認了被劈「吐6字徹底心碎」！

「水庫又滿了！」基隆人怒：憑什麼要我限水

38學生輪流使用針頭抽血！女教師身分曝

允浩爆也被徐睿知操控　拍戲要求：別碰我身體

台灣童星變AV女優！自曝台女嘿咻時會這樣做

何孟遠「2月就分手」遭打臉！陳敬宣：我每天看你們講電話

媽祖鑾轎會自己動嗎？網掀論戰

摔角正妹6年400場完敗！上億豪宅住成「垃圾屋」

嬰高燒遭4醫院拒收！母直播求救

快訊／采子首發聲道歉了！否認劈腿何孟遠「沒處理好分界」

更多

最夯影音

更多
非裔少尉遭警察違法逮捕很悲憤　 「我為國家效力，你們這樣對我」

非裔少尉遭警察違法逮捕很悲憤　 「我為國家效力，你們這樣對我」
《玩命關頭9》最新預告

《玩命關頭9》最新預告

「哥！警察推我」高中生不服盤查 被搭肩觸碰秒爆氣...罵教官偏袒

「哥！警察推我」高中生不服盤查 被搭肩觸碰秒爆氣...罵教官偏袒

後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

柵欄升不到5秒降下...車卡平交道 對向男急舉神救援「下秒火車駛過」

柵欄升不到5秒降下...車卡平交道 對向男急舉神救援「下秒火車駛過」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面