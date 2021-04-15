影／國務機要費除罪化闖關　王世堅：就法論法非為誰脫罪

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攸關國務機要費除罪化的「會計法第99條之1條文修正草案」，15日在立法院財政委員會中排審，引發關注，藍綠都祭出甲級動員應戰。民進黨台北市議員王世堅15日也在ETtoday《雲端最前線》節目中強調，「這事情跟（前總統）陳水扁無關」，民進黨這麼做，純粹就法律論法律，「不是要會誰脫罪」；國民黨新北市議員葉元之則點出2大關鍵問題。

立法院財政委員會15日排審《會計法》條文修正草案，但涉及國務機要費除罪化，遭國民黨團質疑是為前總統陳水扁脫罪；財委會民進黨籍召委郭國文則強調，政府各部門的特別費已除罪化，沒道理國務機要費不能除罪化，這是為了制度公平性。

王世堅在節目中也指出，「其實這事情跟陳水扁無關」，扁沒有一個案件是國務機要費，而先前前總統馬英九倒是有特別費案，過去也已修法，「所以蔡易餘回答得很對，這是要導正《會計法》的一些小錯誤，這一點是對的」。

王世堅進一步說，陳水扁被影響到的是實質影響力，因為過去的種種是非，他也已經付出代價、關了6年，「所以我認為修法歸修法，不要把陳水扁扯上任何關係，這才是對的；民進黨這麼做，純粹就法律論法律，不是要為誰脫罪」。

王世堅並提及，法律最重要，就是它的立法原意及精神，且過去已針對《會計法》，把特別費的部分做了修正，那國務機要費也是一樣的。他指出，國務機要費的原意，也是容許總統應就重要事情、不管國內外交涉的對象，有酬庸、獎勵必要時支出，而既然人民的原意是這樣，法律的原意也就是這樣。

葉元之則說，這次的修法有2個問題，首先是「程序」，今天民進黨團也動員，代表非常重視這項法案，但審查過程中，行政機關包含總統府、法務部長等都沒列席，連討論空間、專業意見提供都沒有，當然令人覺得這是一個政治性的法案，「程序上的確是有些鬆散」。

葉元之接著說，國民黨立委賴士葆今日也提及，過去審特別費時，有7000多個首長捲進去，可說是血流成河，而當時沒將國務機要費一起討論，就是民進黨團總召柯建銘認為，扁的案件正被審理中，恐會被人認為是為個案解套，「那回到今天，扁的案子解套了嗎？」事實上還沒定讞，「所以若依照先前柯總召的邏輯，是否應該要等到扁案定讞後再改法案，否則會被認為是因人設事？」

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