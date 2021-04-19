買3條餅乾「送小小兵桶子」！媽媽衝全聯　曝超狂功用：衛生紙盒

▲原PO在全聯發現寶物。（圖／翻攝自Facebook／全聯消費經驗老實說）

記者施怡妏／綜合報導

為了吸引客人，業者有時會附送贈品，不少人也衝著贈品購買商品，一名女網友日前到全聯購物，意外發現一個寶物，用小小兵的桶子當作造型，裡面裝著三條知名巧克力夾心餅乾，可愛的造型讓她超心動，立刻丟進購物車裡，PO文和大家分享，許多人看到後直呼「這桶子超好用」，分享桶子的多功能作用。

女網友在臉書「全聯消費經驗老實說」發文，日前逛全聯時，意外發現可愛的小小兵多功能收納桶，裡頭竟裝著3條知名巧克力夾心餅乾，立看放入購物車裡，「大家逛全聯是否跟我一樣 看到喜歡可愛的商品 都會忍不住買回家，小小兵多功能收納桶」，甚至喜歡到一次購買兩桶。

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▲▼網友們分享收納桶的作用。（圖／翻攝自Facebook／全聯消費經驗老實說）

貼文一出後，引起許多人討論，大家都心動表示「下班衝去買」，「為了這個會想去買欸」、「可愛想買」、「我說好可愛想入手，我家兒子在旁邊說，在我看來他沒什麼用處耶」。但更人多表示「早就已經入手了」，「前天已默默入手」、「今天也買了一個回家孝敬兒子」。

就有網友好奇詢問「前幾天也想入手，但我想不到能收納什麼？」害怕浪費錢，買回家變成垃圾，網友則分享買收納桶後如何使用，「可以當餅乾收納桶，或辦公室小型垃圾桶」、「藏私房錢」、「收納發票」、「放捲筒衛生紙，變身衛生紙盒」、「買收納桶送餅乾」。