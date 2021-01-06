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逛全聯見「驚喜海鮮」！她手刀搶6盒...畫面曝光婆媽驚呼：從來沒遇過

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▲一名女網友在「全聯消費經驗老實說」社團上分享自己的戰利品。（圖／翻攝自Facebook／全聯消費經驗老實說）

實習記者劉佩婷／綜合報導

全聯每日到了一定時間，生鮮外盒上便會貼上打折標籤，許多人便會來撿便宜。一名網友近日逛全聯時，逛到一半突然發現生鮮區寫著紅字在特價，便手刀殺去搶了6盒鯖魚，並將戰利品PO上臉書與大家分享這份喜悅。照片曝光後讓一堆婆媽暴動，驚呼「從來沒遇過」。

一名女網友在臉書社團「全聯消費經驗老實說」發文指出，在逛全聯時意外看到生鮮區一整排商品都被貼上紅色標籤，便手刀殺過去看看有什麼寶物，一看竟是自己最愛吃鯖魚全部特價6折，便二話不說直接拿了6盒去櫃台結帳，準備存在家中冷凍庫。

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原PO表示，先前在逛全聯的時候就會買這款商品，也是回購清單之一。她也補充道，這款鯖魚吃起來不會太鹹而且還鮮嫩多汁，可以單吃不用配白飯，更笑說「那麼多折扣，我買不完啦！」

▲一名網友在臉書分享兩條只要65塊的挪威鯖魚，展現自己精湛的廚藝。（圖／翻攝自Facebook／全聯消費經驗老實說）

▲原PO貼出自己煎好的鯖魚。（圖／翻攝自Facebook／全聯消費經驗老實說）

原PO拍下發票跟戰利品與網友分享，讓婆媽都瘋了，直呼「從來沒遇過，我也想買！」、「好便宜喔！通通打包！」、「挪威的魚比較淡，台灣的魚比較鹹」、「我這邊只看過8折」、「60左右兩片很可以買」、「之前著播的時候有看過一條賣35塊的」、「我也來去看看有沒有可以掃的」。

不過也有網友認為賣這麼便宜，是因為過了最新鮮的效期，「不好吃…腥味重、肉質口感不好。」、「6折⋯⋯不會腥嗎？」，建議擠一點檸檬汁在魚上面比較好。

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