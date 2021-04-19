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王國材傳接任交通部長　沒否認「由行政院宣布」

▲▼【0402臺鐵408次太魯閣號事故】台鐵說明記者會,交通部次長王國材。（圖／記者李毓康攝）

▲王國材將接掌交通部長一職。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

在台鐵事故之後，交通部長林佳龍20日正式卸任，今日是任內最後一天，外界也關注未來接替人選。傳出現任交通部政務次長王國材有望升任，對此，王國材今並未承認或否認，僅表示「由行政院宣布」。

太魯閣號出軌事故造成49人死亡，超過200人輕重傷，交通部長林佳龍在搶救事故告段落後，也宣布將辭去交通部長一職，任期只到今天。對於未來交通部長接替人選，先前傳出現任交通部政次王國材、基隆市長林右昌呼聲高，外傳政院已拍板將由王國材升任。

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對此，王國材今被問及此事並未承認或否認，僅表示由行政院宣布；交通部次長陳彥伯今在立法院交通委員會前受訪回應，人事議題屬行政院職權，不便發言。

▲▼交通部次長王國材備詢。（圖／記者邱顯燁攝）

▲交通部次長王國材傳將接任交通部長。（圖／記者邱顯燁攝）

王國材過去處理交通部業務，曾被稱讚是「最佳工具人」、「鋼鐵人」，是交通部最資深的次長，不只曾代理交通部長，也曾代理過中華郵政董事長、台灣港務公司董事長，還擔任中華航空事業發展基金會董事長，並兼任圓山飯店董事長。

外界分析，王國材過去學經歷為國立交通大學交通運輸研究所博士，若由他來接任，除了是交通專業出身，也已經很熟悉交通部相關業務，再加上他的身段柔軟，也經常展現高EQ，應可儘快推動台鐵改革，恢復旅客信心。

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