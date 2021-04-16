管碧玲被點名接替林佳龍？　臉書自曝7字原因

▲管碧玲。（資料照／記者黃國霖攝）

政治中心／台北報導

台鐵408車次太魯閣號2日出軌釀重大死傷，行政院發言人羅秉成昨天轉述，行政院長蘇貞昌已批准交通部長林佳龍辭呈，20日生效；正當外界認為交通部政務次長王國材與基隆市長林右昌是呼聲最高的接替人選，民進黨立委管碧玲今（16）日卻自曝，「那個人不是我，因此也不必訪問我」。

林佳龍即將在20日卸任，相關人士分析，若以專業角度考量，從2016年起就擔任交通部政次的王國材很有機會，王國材過去處理交通部業務，曾被稱讚是「最佳工具人」、「鋼鐵人」，是交通部最資深的次長，不只曾代理交通部長，也曾代理過中華郵政董事長、台灣港務公司董事長，還擔任中華航空事業發展基金會董事長，並兼任圓山飯店董事長。

被外界點名可能人選的林右昌，相關人士認為，以政治角度來看，林右昌與林佳龍同屬正國會，若考量綠營派系平衡，林右昌呼聲極高；再加上林右昌在基隆市長任內風評頗佳，過去也曾在2018年民進黨九合一選舉大敗時，扛下代理黨主席一職，其執政能力備受看好。

不過，過去被問及是否有可能入閣擔任交通部長？林右昌表示，現在最重要的就是基隆市政工作，其他的事情還太遠，也不在規劃中。

正當外界看好王國材與林右昌之際，管碧玲16日在臉書表示，「被點名，都是因為很資深！不過，准辭的時候，一定是人選已定的時候，那個人不是我，因此也不必訪問我！未來的部長，無論是誰，都要加油！」

對此，有網友肯定管碧玲的能力，留言表示，「認真堅定委員，如有機會就勇敢去承擔承接」；不過也有人認為，「妳這樣寫，好像意味佳龍部長不夠細膩，會讓人誤會吧」。