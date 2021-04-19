快訊／蘇貞昌將宣布「陸海空萬用工具人」王國材出任交通部長　

▲王國材將接掌交通部長一職。（圖／記者周宸亘攝）



記者陶本和／台北報導

在台鐵事故之後，交通部長林佳龍確定將於20日請辭。在接替人選方面，行政院將於19日宣布，由現任交通部政務次長王國材接任。據政院高層表示，王國材擁有完整的交通領域經驗與專業，堪稱「陸、海、空」三領域都歷練過的菁英，由素有「陸海空萬用工具人」之稱的他來接任不僅可以立即上手，也符合蘇貞昌跳脫派系、拔擢專業人才的用人。

事實上，王國材在擔任交通部政次期間，督導推動四年智慧運輸計畫、前瞻基礎軌道建設等，均有不錯的表現。特別的是，政院高層表示，2019年他在協調華航機師罷工的穩健表現、圓融態度讓蘇貞昌印象深刻；而同年王國材也成功輔導Uber進入計程車客運業市場，讓Uber繼續提供服務。

因此，蘇貞昌認為，從兩次重大危機的解決過程中，政府高層都早已經看到王國材親自坐鎮，且善於居中協調磋商的能力。

有關王國材的學經歷，他畢業於國立成功大學交通管理系學士、碩士，國立交通大學交通運輸研究所博士，現任交通部政務次長，同時兼任航發會董事長，曾任交通部代理部長、台灣港務公司代理董事長、中華郵政董事長、圓山大飯店董事長、一卡通票證董事長、中華智慧運輸協會理事長、高雄市交通局長、鼎漢顧問公司總經理及董事長等職。

政院高層說，王國材的相關學經歷涵蓋了陸海空三個範疇，而且從地方到中央的職務都歷練過，在蔡政府內被稱為是「萬用工具人」；而王國材在交通部也曾代理部長職務，現在升任部長一職，對於業務能快速上手、不用摸索。

任用王國材的關鍵上，政院人士表示，交通部在台鐵需要推動改革、又要立即改善工程、行車、軌道安全措施的此刻，需要一個能立即上手、不待摸索，又能與工會溝通的首長。蘇貞昌期待他發揮長期在交通領域的經驗與專業，勇於任事解決問題，帶領所屬各單位推動改革與創新。