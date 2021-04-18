太魯閣出軌地明通車！首班車「清晨5:27宜蘭出發」　列車時刻表曝

記者李宜秦／台北報導

台鐵崇德=和仁東線在本月2日發生重大出軌事故，因軌道毀損暫以單線行駛營運，目前修復作業已陸續完工，預計明日凌晨就可通車。台鐵局指出，首班車4102次區間車將於清晨5時27分自宜蘭出發，預計7時8分抵達花蓮站，該路段通車前兩個月列車將以40公里慢行。

▲台鐵太魯閣號列車在花蓮清水隧道疑遭從邊坡滑落的工程車砸中出軌，造成重大傷亡事故。（圖／記者蕭可正攝）

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根據台鐵局官網時刻表顯示，4102次區間車明日將於清晨5時27分自宜蘭出發，於6時36分抵達和仁站、6時44分抵達崇德站，明日交通部長林佳龍、台鐵代理局長祁文中都會搭乘首班車。

台鐵局表示，已由台灣世曦公司及土木技師公會進行隧道結構安全檢測，並於4/15完成檢測報告，並提出具體建議，在確保隧道結構安全後才會通車。預定於通車前完成隧道結構補強作業、設置工區管制大門及監視器建置、安全防護圍籬、工區淨空、清理垃圾及異物整理、通車前檢查及安排現場監看等相關工作。

▲出軌事發地將於明日雙線通車。（圖／記者蕭可正攝）

首班車4102次區間車時刻表：

車站 抵達時間 出發時間

宜蘭 05:27 05:27

二結 05:32 05:33

中里 05:35 05:35

羅東 05:38 05:39

冬山 05:43 05:44

新馬 05:48 05:48

蘇澳新 05:50 05:51

永樂 05:57 05:57

東澳 06:03 06:04

南澳 06:10 06:11

武塔 06:15 06:15

漢本 06:24 06:25

和平 06:29 06:30

和仁 06:36 06:36（太魯閣號出軌事發地）

崇德 06:44 06:44（太魯閣號出軌事發地）

新城 06:49 06:51

景美 06:55 06:56

北埔 07:01 07:01

花蓮 07:08 07:08