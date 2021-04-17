　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

李義祥罪刑不符期待…俞秀端坦言「法律太輕了」！無法以殺人罪起訴

記者蕭可正、戴若涵／花蓮報導

台鐵408次太魯閣號2日發生出軌事件，造成49人罹難的重大死傷！花蓮地檢署16日偵結，義祥工業設負責人李義祥、外籍移工華文好（阿好）以及監造商聯合大地監造商李進福及衛生人員張齊富財等人，分別被依過失致死、肇事逃逸等罪嫌起訴，其中李義祥遭求處最重刑。面對罪刑不符外界期待，檢察長俞秀端17日坦言，法律真的太輕了，但身為一名念法律的人，不能因為如此就用殺人罪來起訴。

▲▼俞秀端赴花蓮殯儀館參加聯合追思公祭。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲▼俞秀端赴花蓮殯儀館參加聯合追思公祭。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

花蓮殯儀館17日下午舉行「408次列車事故聯合追思公祭」，以悼念在太魯閣事件中罹難的旅客們。由於整起事件的罪魁禍首李義祥被依過失致死，而不是殺人罪嫌起訴，不符合外界期待，掀起修法聲浪，俞秀端17日現身會場時回應，「修法不在我們的權責」，基於法律、最高法院的見解，以及全案相關事證，專案團隊已經研究了很多次。

俞秀端任認為，這起事故「當事人要負的責任真的太大了，法律真的是太輕了」，但她身為一個唸法律的人，不能因為這樣就以殺人罪嫌將李義祥起訴，「這不是我們司法、檢察機關應該做的」，最終以肇事逃逸、過失致死等罪，向法院求處最高刑度。

▲▼俞秀端赴花蓮殯儀館參加聯合追思公祭。（圖／記者蕭可正翻攝）

ET快訊
洗澡摸乳房腫塊！25歲女模衝醫院「超音波良性」　竟確診難纏癌
胡宇威《全明星》當隊長下禁愛令　怒飆重話：專心比賽
為了贏758元！他打賭「連吞50顆雞蛋」　吃到第42顆倒地送
快訊／台南2人當街遭10多人砍殺　送醫搶救中

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

李義祥過失致死罪起訴　花蓮檢長俞秀端：法律真的太輕了

快訊／高雄甲仙震威宮過火爆意外！　20人燒燙傷緊急送醫

快訊／台南仁德驚爆砍人案！　10多人亂刀追殺2送醫

李義祥罪刑不符期待…俞秀端坦言「法律太輕了」！無法以殺人罪起訴

文大女生買宵夜遭怪男「丟黑袋子」　大驚跌全身傷...警方說話了

桃警「除暴專案」逮857人　起獲5槍65子彈4.87kg毒品

丈夫外遇　她還要幫小三照顧私生子！你們爽6次我苦一輩子

越南妹噓寒問暖…台南男「以為愛情降臨」暈了！711店員秒出手救他

揪唱歌想「在包廂裡壞」！小三嗨2次不夠喊：可再2次嗎　正宮崩潰

彈痕累累畫面曝！台東警轟7槍　子彈「貫穿車門」…通緝犯中彈落網

警休假變檢舉達人「1個月50件」　出沒被路人鎖定...遭毆滿臉血！

邱鋒澤宣告「切割采子」：終止合約關係　謝和弦、莉婭暖心招手「永遠歡迎妳」

全台唯一「帳篷內就能泡湯」❤ 苗栗山林祕境！星空下爽吃燒烤

活龍蝦鐵板上「彈跳掙扎冒煙」？　業者澄清：誤會，絕不殘忍烹調

才剛踏上公車...車門秒關夾住腳！　女子遭拖行倒地「右腳+尾椎受傷」

洗菜尷尬回應采子.何孟遠曖昧情　陳漢典救場「不排斥跟隊員戀愛」：都有Fu

勁戰騎士過馬路遇「公車闖紅燈」　急轉龍頭擺尾閃避！網歪：好技術

白沙屯媽鑾轎抵北港朝天宮！　進「三進三退禮」萬人夾道歡迎

未成年無照騎車快車道鬼切右轉 騎士遭撞滾3圈！網怒：看了好痛

高雄郭姓檢舉魔人「3個月8千件」耗費郵資30萬...民怒：好冤啊

李義祥過失致死罪起訴　花蓮檢長俞秀端：法律真的太輕了

快訊／高雄甲仙震威宮過火爆意外！　20人燒燙傷緊急送醫

快訊／台南仁德驚爆砍人案！　10多人亂刀追殺2送醫

李義祥罪刑不符期待…俞秀端坦言「法律太輕了」！無法以殺人罪起訴

文大女生買宵夜遭怪男「丟黑袋子」　大驚跌全身傷...警方說話了

桃警「除暴專案」逮857人　起獲5槍65子彈4.87kg毒品

丈夫外遇　她還要幫小三照顧私生子！你們爽6次我苦一輩子

越南妹噓寒問暖…台南男「以為愛情降臨」暈了！711店員秒出手救他

揪唱歌想「在包廂裡壞」！小三嗨2次不夠喊：可再2次嗎　正宮崩潰

彈痕累累畫面曝！台東警轟7槍　子彈「貫穿車門」…通緝犯中彈落網

男神帥氣現身…繞車伸手拿粉絲信！　打開一看「餐廳菜單」網傻了

九太持續SBL高雄熱潮！　5024球迷進場擊退衛冕軍台啤

《怪物》前8、後8像兩季！申河均笑容不同了：原來東植已重新出發

嫁來台灣「老公狂說台語砲轟」　大久保麻梨子受到衝擊

「我不是累，只是對你感到很累。」孩童語錄幽默點出大人的隱藏心聲

邦威控球不美麗僅丟2局　情緒失控對主審飆不雅字眼

女星被爆背景超硬！　演女主角每集「多給220萬資金」…暴怒回應

邦威只投2局最短先發　富邦0比7落後味全

美日峰會安保條約重申保衛釣魚台　國民黨：蔡英文應堅定捍衛主權

南韓也排放核廢水！記者怒批「沒資格講日本」：文政府只敢打嘴砲

BMW重機高速自撞！型男騎士遭斬首　頭顱連安全帽噴飛20公尺

社會熱門新聞

為了救男友　外國妹被載到摩鐵「獻身」

極樂高雄77號傳奇！老司機排隊九如路養生會館

完整畫面曝光　「阿好」站邊坡上觀望

情色平台被掃蕩　2種人最開心

即／台東知本警「連開7槍」…通緝犯中彈

即／台南仁德驚爆砍人案　10多人亂刀追殺2送醫

美魔女挺「嫩雪乳」下海！2個月榨420人賺63萬

即／高雄甲仙震威宮過火爆意外！　20人燒燙傷

14歲女生騎車夜衝撞樹亡！後座21歲男噴飛

女大生劈腿怕曝光　假造LINE對話告性侵

高雄24歲妹將嬰兒扔進垃圾袋！媽不知丟垃圾車完了

李義祥事發後狂打10通電話！關鍵時間軸曝光

老公戶政所飆嗆妻：外遇兒還要我認！真相曝

科技高層偷吃櫃台小姐！「抓屁屁」爽揪滾床　正宮心碎

更多熱門

相關新聞

太魯閣號家屬批李義祥刑太輕　侯友宜：對肇事者要從重

太魯閣號家屬批李義祥刑太輕　侯友宜：對肇事者要從重

花蓮地檢署16日完成太魯閣號出軌案首波偵結，肇事主嫌李義祥、移工華文好、聯合大地工程監造主任李進福及張齊富財等人依過失致死罪嫌起訴，外界認為罪刑過輕。對此，新北市長侯友宜17日受訪時表示，對肇事者要從重，才能撫慰被害者的心靈。

即／自強號新竹連續2「當機」　台鐵：列優先汰換

即／自強號新竹連續2「當機」　台鐵：列優先汰換

駱盈盈罹難　家屬524字聲明曝光

駱盈盈罹難　家屬524字聲明曝光

死亡慰問金翻倍600萬　2殉職司機有望適用

死亡慰問金翻倍600萬　2殉職司機有望適用

表現優異獲調升　女檢察長：不影響偵辦

表現優異獲調升　女檢察長：不影響偵辦

關鍵字：

台鐵太魯閣俞秀端

讀者迴響

熱門新聞

摔角正妹6年400場完敗！上億豪宅住成「垃圾屋」

快訊／鳳山高中校慶園遊會變調！數百黑衣人抗議

74元吃一頓海底撈！節儉媽超省錢點餐法吃飽飽

4/18手刀準備　iPhone 12只要1818元

母子進香離家留言給夫　最後一行哭了

她整型失敗淪「鬼面具」　超慘近況曝

批餐廳「不接小孩」取消仍收訂金　奧客自打臉

何孟遠又爆錄影公開示愛「為采而射」全被剪！

采子和愷樂、謝忻差在哪　網揭關鍵：看不起

疑台南男女外送員激戰！13秒謎片瘋傳

楊丞琳第三《浪姐2》成團出道！李榮浩發聲

癌末妻舍命產子亡：給丈夫留血脈！尪秒再娶

帶狗「坐2位」遭偷拍　她秀車票獲讚

陷劈腿醜聞！何孟遠趕紅隊聚餐…2天後退賽

她開西濱竟聽見「撞下去吧」　網：抓交替

更多

最夯影音

更多
警休假變檢舉達人「1個月50件」　出沒被路人鎖定...遭毆滿臉血！

警休假變檢舉達人「1個月50件」　出沒被路人鎖定...遭毆滿臉血！
邱鋒澤宣告「切割采子」：終止合約關係　謝和弦、莉婭暖心招手「永遠歡迎妳」

邱鋒澤宣告「切割采子」：終止合約關係　謝和弦、莉婭暖心招手「永遠歡迎妳」

全台唯一「帳篷內就能泡湯」❤ 苗栗山林祕境！星空下爽吃燒烤

全台唯一「帳篷內就能泡湯」❤ 苗栗山林祕境！星空下爽吃燒烤

活龍蝦鐵板上「彈跳掙扎冒煙」？　業者澄清：誤會，絕不殘忍烹調

活龍蝦鐵板上「彈跳掙扎冒煙」？　業者澄清：誤會，絕不殘忍烹調

才剛踏上公車...車門秒關夾住腳！　女子遭拖行倒地「右腳+尾椎受傷」

才剛踏上公車...車門秒關夾住腳！　女子遭拖行倒地「右腳+尾椎受傷」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面