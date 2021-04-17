李義祥罪刑不符期待…俞秀端坦言「法律太輕了」！無法以殺人罪起訴

記者蕭可正、戴若涵／花蓮報導

台鐵408次太魯閣號2日發生出軌事件，造成49人罹難的重大死傷！花蓮地檢署16日偵結，義祥工業設負責人李義祥、外籍移工華文好（阿好）以及監造商聯合大地監造商李進福及衛生人員張齊富財等人，分別被依過失致死、肇事逃逸等罪嫌起訴，其中李義祥遭求處最重刑。面對罪刑不符外界期待，檢察長俞秀端17日坦言，法律真的太輕了，但身為一名念法律的人，不能因為如此就用殺人罪來起訴。

▲▼俞秀端赴花蓮殯儀館參加聯合追思公祭。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

花蓮殯儀館17日下午舉行「408次列車事故聯合追思公祭」，以悼念在太魯閣事件中罹難的旅客們。由於整起事件的罪魁禍首李義祥被依過失致死，而不是殺人罪嫌起訴，不符合外界期待，掀起修法聲浪，俞秀端17日現身會場時回應，「修法不在我們的權責」，基於法律、最高法院的見解，以及全案相關事證，專案團隊已經研究了很多次。

俞秀端任認為，這起事故「當事人要負的責任真的太大了，法律真的是太輕了」，但她身為一個唸法律的人，不能因為這樣就以殺人罪嫌將李義祥起訴，「這不是我們司法、檢察機關應該做的」，最終以肇事逃逸、過失致死等罪，向法院求處最高刑度。