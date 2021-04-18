鄭家純全裸泡潤滑液！肉色2美照曝光　60分鐘吸1.3萬人朝聖

▲鄭家純PO出全裸照，推廣品牌的新潤滑液。（圖／翻攝鄭家純臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

雞排妹鄭家純自有品牌的飛機杯大賣，18日再次PO照出全裸浸泡在200公升潤滑液中的照片，藉此推廣新品潤滑液。沒想到，該文PO出短短1小時就吸引1.3萬名網友朝聖，直呼「尺度太大了，受不了了！」

鄭家純在個人粉專PO出美照，照片中的她頭髮、身體都沾有潤滑液，並以單手遮住胸部，全裸地跪蹲在浴缸裡，另張照片則是從後方拍攝鄭家純的美尻。此外，鄭家純也向粉絲保證，若這次潤滑液銷量好，將放送無碼照片的連結。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲網友直呼鄭家純的照片太美。（圖／翻攝鄭家純臉書）



網友看完紛紛留言，「照片也太美了吧」、「尺度太大了，受不了了」、「哇賽！這實在是太刺激太性感了，真的無法將視線從這張照片移開」、「想買那一缸的」、「新電腦桌布get！」「有氣質的情色最優等」、「感覺這張拍完之後，洗澡洗很久」。

此外，鄭家純的文章發出後30分鐘被檢舉下架，她也立刻PO文解釋。事後透過申訴，文章及照片才再次回來，而臉書也回覆「對於處置有誤，我們深感抱歉。我們已再次審查您的貼文，並確認該貼文未違反我們的《社群守則》。」